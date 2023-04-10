Лукашенко попросил у России гарантии защиты Белоруссии

Лукашенко на встрече с Шойгу рассказал о просьбе дать Минску гарантии «в случае агрессии»

Минску нужны гарантии со стороны Москвы, что в случае нападения на Белоруссию Россия защитит ее как собственную территорию, заявил Лукашенко. Он обсуждал этот вопрос с Путиным

Александр Лукашенко (Фото: Iranian Presidency Office / APA images / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским министром обороны Сергеем Шойгу заявил, что Минску нужны гарантии безопасности на случай нападения на республику, передает БелТа.

Лукашенко сообщил, что обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным; тот его поддержал «по всем направлениям», предложил пересмотреть двусторонние соглашения и решить, «какой нормативный правовой акт межгосударственного характера надо принять сейчас, чтобы обеспечить полную безопасность Беларуси».

«В общем это звучало на переговорах так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны [гарантии] безопасности», — заявил Лукашенко.

Белорусский президент считает, что страны Запада «растоптали» договоры и соглашения, данные в рамках Будапештского меморандума, «и никакой безопасности нет». «Имелась в виду экономическая безопасность в том числе. Ну какая экономическая безопасность, если они вводят против нас, России санкции?», — задался он вопросом.

Будапештский меморандум, подписанный 5 декабря 1994 года Великобританией, Россией, США и Украиной, предусматривал гарантии безопасности и территориальной целостности Украины в обмен на отказ Киева от ядерного вооружения. Положения договора затрагивали также Белоруссию и Казахстан и предоставляли гарантии безопасности, суверенитета и территориальной ценности, государствам, которые отказались от оружия массового поражения.

Лукашенко еще осенью 2022 года обвинял страны Запада в том, что они не смогли справиться «с функциями глобального регулятора и гаранта стабильности»

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