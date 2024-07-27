Полпред Якушев прибыл в челябинский поселок Киалим после затопления
Полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев прибыл в поселок Киалим в Челябинской области, который ранее затопило из-за прорыва дамбы, сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат полпреда.
Якушев должен осмотреть последствия затопления и оценить обстановку.
Правительство региона в телеграм-канале сообщило о проведении работы по ликвидации последствий прорыва дамбы.
Дамбу высотой в 500 м на Киалимском водохранилище прорвало накануне, 26 июля, из-за продолжительных ливней. В результате река Большой Киалим вышла из берегов, волна смыла 100 м сооружения.
Вода стала прибывать в близлежащие поселки и затопила часть дороги на трассе Миасс-Карабаш-Кыштым. Из зоны затопления были эвакуированы более 160 жителей поселков Киалим, Мухаметово, Байдашево и Карасево. В Киалиме уровень воды достигал 1 м.
Ночью МЧС сообщило, что уровень воды в Большом Киалиме снизился, утром ведомство оповестило, что река вернулась в русло, поселок полностью освобожден от воды.
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