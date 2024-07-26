Ширина прорыва дамбы в Челябинской области составила 100 метров
Из-за продолжительных дождей в Челябинской области прорвало плотину на Киалимском водохранилище, сообщает МЧС. Всего вода смыла 100 м дамбы из 500.
«В результате прохождения обильных осадков и увеличения притока воды к Киалимскому водохранилищу произошел смыв плотины длиной 100 м (всего длина плотины 500 м, объем 7 800 000 куб. м), которое впадает в реку Большой Киалим», — говорится в сообщении.
По данным МЧС, по ходу движения воды находятся поселок Киалим, села Мухаметово, Байдашево и Карасево.
В оперативном штабе округа призвали жителей поселков, находящихся в зоне подтопления, — Киалим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево, Сактаево — быть готовыми к эвакуации, пишет КР. В ближайшее время возможно отключение водоснабжения в Карабашском городском округе, всем следует запастись водой.
Челябинская область находится под влиянием каспийского циклона, сообщили ранее синоптики центра «Фобос».
«Больше всего от стихии пострадает Челябинск... только сегодняшний день принесет в город порядка 77 мм осадков. При том, что норма всего июля составляет 88 мм», — предупредили специалисты в ночь на 26-е число.
В центре отметили, что ливни будут затяжными.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе
Лучшие винные бары России по версии самих сомелье
Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд
Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год
Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США
Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга
Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга
Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной