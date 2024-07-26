Ширина прорыва дамбы в Челябинской области составила 100 метров

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Из-за продолжительных дождей в Челябинской области прорвало плотину на Киалимском водохранилище, сообщает МЧС. Всего вода смыла 100 м дамбы из 500.

«В результате прохождения обильных осадков и увеличения притока воды к Киалимскому водохранилищу произошел смыв плотины длиной 100 м (всего длина плотины 500 м, объем 7 800 000 куб. м), которое впадает в реку Большой Киалим», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, по ходу движения воды находятся поселок Киалим, села Мухаметово, Байдашево и Карасево.

В оперативном штабе округа призвали жителей поселков, находящихся в зоне подтопления, — Киалим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево, Сактаево — быть готовыми к эвакуации, пишет КР. В ближайшее время возможно отключение водоснабжения в Карабашском городском округе, всем следует запастись водой.

Челябинская область находится под влиянием каспийского циклона, сообщили ранее синоптики центра «Фобос».

«Больше всего от стихии пострадает Челябинск... только сегодняшний день принесет в город порядка 77 мм осадков. При том, что норма всего июля составляет 88 мм», — предупредили специалисты в ночь на 26-е число.

В центре отметили, что ливни будут затяжными.