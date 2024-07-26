Из-за прорыва дамбы в Челябинской области частично затопило дорогу

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Часть дороги Миасс-Карабаш-Кыштым была затоплена после прорыва дамбы Киалимского водохранилища. Об этом сообщила пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

«Из-за резкого повышение уровня воды, произошел прорыв дамбы в Киалимском водохранилище, в результате чего участок автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым с 35 по 38 км оказался затоплен», — говорится в сообщении.

Дорогу закрыли в оба направления и попросили водителей искать пути объезда, добавили в ведомстве.

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Вечером 26 июля из-за продолжительных дождей в Челябинской области прорвало дамбу на Киалимском водохранилище. Вода разрушила 100 м пятисотметровой дамбы.

Жителей близлежащих населенных пунктов попросили приготовиться к эвакуации. Позже местные власти сообщили, что вода стала прибывать в поселки Мухаметово, Карасево, Байдашево, Киолим, Сактаево. Из Киолима эвакуировали 35 человек. Идет эвакуация и из других населенных пунктов. Пострадавших нет.