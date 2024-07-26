Из зоны затопления в Челябинской области эвакуировали более 160 человек

Спасатели эвакуировали 163 человека из нескольких поселков в Челябинской области, где прорвало дамбу. Об этом сообщила пресс-служба МЧС

«В Челябинской области МЧС России эвакуированы 163 жильца, в том числе 21 ребенок», — говорится в сообщении.

В числе эвакуируемых оказались жители поселков Киолим, Мухаметово, Байдашево и Карасево. Их перевозят в пункты временного размещения в городе Карабаш.

По данным ведомства, вода из реки Большой Киолим поднялась на 7 см и дошла до поселка Мухаметово.

Из-за продолжительных ливней в Челябинской области 26 июля вода прорвала плотину на Киалимском водохранилище. Волна смыла 100 м пятисотметровой дамбы. Вода стала прибывать в поселки Мухаметово, Карасево, Байдашево, Киолим, Сактаево. На трассе Миасс-Карабаш-Кыштым затопило участок с 35 по 38 км.