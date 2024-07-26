В Челябинской области прорвало дамбу Киалимского водохранилища

На Киалимском водохранилище в Челябинской области из-за мощных ливней и увеличения притока воды прорвало 100 м плотины из 500 м, сообщает МЧС. По ходу движения воды находятся четыре села. Жителей призвали эвакуироваться

Фото: МЧС России

На Киалимском водохранилище в Карабашском городском округе Челябинской области прорвало дамбу, сообщают РЕН ТВ и «Карабашский рабочий». Прорыв плотины подтвердили РБК в пресс-службе губернатора региона.

В оперативном штабе округа призвали жителей поселков, находящихся в зоне подтопления — Киолим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево, Сактаево — быть готовыми к эвакуации, пишет «КР». В ближайшее время возможно отключение водоснабжения в Карабашском городском округе, всем следует запастись водой. В округе объявлен режим ЧС.

На месте работают сотрудники МЧС, коммунальных служб и других ведомств, идут работы по ликвидации последствий разрушения плотины, отмечает издание.

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Челябинское управление МЧС подтвердило смыв плотины на участке шириной 100 м (всего ее длина составляет 500 м) из-за обильных осадков и увеличения притока воды.

«В результате прохождения обильных осадков и увеличения притока воды к Киалимскому водохранилищу произошел смыв плотины длиной 100 метров (всего длина плотины 500 метров, объем 7,8 млн м3), которое впадает в реку Большой Киалим. По ходу движения воды п. Киалим, с. Мухаметово, с. Байдашево и с. Карасево, далее впадает в Аргазинское водохранилище», — сообщило ведомство.

МЧС Челябинской области 22 июня выпустило штормовое предупреждение. В регионе продолжаются мощные ливни. «25-28 июля в районах выпадения сильных дождей ожидаются резкие подъемы уровней воды, формирование локальных дождевых паводков, местами с выходом воды на пойму. Возможно подтопление пониженных участков местности склоновым стоком. Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться на реках бассейнов Урала, Камы, юго-востока области, на участках рек расположенных ниже прудов и водохранилищ», — предупреждало МЧС 25 июля.