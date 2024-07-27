 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Лавров заявил, что не слушает заявления Зеленского и Кулебы

Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба делает противоречивые заявления, в том числе о переговорах с Россией, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Российского министра на пресс-конференции по итогам министерских встреч по лини Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Восточноазиатского саммита (ВАС) в Лаосе спросили, как он относится к словам Кулебы о возможности мирного урегулирования конфликта на Украине.

«Он это уже не первый раз говорит. И говорил иногда еще прямо противоположные вещи», — отметил Лавров.

По его словам, о готовности сесть за стол переговоров с российскими представителями также говорил президент Украины Владимир Зеленский. «Я их не слушаю, честно говоря», — сказал глава МИД России.

В Кремле заявили о «непонятных сигналах» Украины по переговорам
Политика
Дмитрий Песков

Несколькими днями ранее Кулеба в разговоре с министром иностранных дел Китая Ван И заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией. В Кремле в ответ заметили, что слова главы украинского МИДа «идут в унисон» с позицией Москвы.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Кремль получает от Киева «непонятные сигналы» по вопросу мирных переговоров и не знает, насколько они реалистичны. Он напомнил о решении Совета нацбезопасности и обороны Украины об отказе от переговоров с Россией, пока ее возглавляет Путин. Зеленский при этом ранее допускал переговоры во время президентства Путина.

В украинском МИДе позднее пояснили слова Кулебы о готовности к переговорам. В ведомстве отметили, что речь шла об этапе, «когда Россия будет готова вести переговоры добросовестно», так как пока такой тенденции со стороны Москвы не наблюдается.

В июне президент Владимир Путин обозначил условия для начала мирных переговоров, среди которых вывод украинских войск из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, международное признание этих четырех регионов, а также Крыма и Севастополя, российскими территориями, отказ Киева от вступления в НАТО и снятие с России западных санкций. Зеленский назвал эту инициативу ультиматумом.

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
 

Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд

Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год

Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США

Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга

Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга

Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
Теги
Персоны
Сергей Лавров Дмитрий Кулеба Владимир Зеленский
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
МИД Украины пояснил слова Кулебы о переговорах с Россией
Политика
В офисе Зеленского заявили о готовности к «справедливым переговорам»
Политика
Небензя попросил СБ ООН узнать причины смены позиции Киева по переговорам
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 93,26 (+0,09) Инвестиции, 26 июл, 18:01 Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 85,57 (+0,16) Инвестиции, 26 июл, 18:01
В Курской области при сбросе дроном взрывчатки на машину пострадали двоеПолитика, 11:20
В Таджикистане заявили о низком уровне знания русского языка школьникамиПолитика, 11:19
Пять летевших в Казань самолетов ушли на запасные аэродромыОбщество, 11:16
Маск назвал церемонию открытия Олимпиады неуважением к христианамСпорт, 11:06
Кто покинул сборную России из-за санкций и выступит на ОлимпиадеСпорт, 11:00
Ученые оценили влияние изменения климата на продолжительность дняОбщество, 11:00
Потолки и окна в пол, ванна у окна: о новостройках в ПетербургеРБК и ПИК, 10:53
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Лавров заявил, что не слушает заявления Зеленского и КулебыПолитика, 10:51
Работу двух аэропортов в Татарстане ограничилиОбщество, 10:47
На Олимпиаде перенесли соревнования по скейтбордингу из-за дождяСпорт, 10:45
На церемонии открытия Олимпиады перепутали Южную Корею с КНДРСпорт, 10:21
Трамп увидел риск третьей мировой в случае своего поражения на выборахПолитика, 10:15
В какие дни ждать медалей от россиян на ОлимпиадеСпорт, 10:00
Как банки «Яндекса» и Ozon обогнали конкурентов по приросту вкладовФинансы, 10:00