Лавров заявил, что не слушает заявления Зеленского и Кулебы

Сергей Лавров (Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба делает противоречивые заявления, в том числе о переговорах с Россией, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Российского министра на пресс-конференции по итогам министерских встреч по лини Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Восточноазиатского саммита (ВАС) в Лаосе спросили, как он относится к словам Кулебы о возможности мирного урегулирования конфликта на Украине.

«Он это уже не первый раз говорит. И говорил иногда еще прямо противоположные вещи», — отметил Лавров.

По его словам, о готовности сесть за стол переговоров с российскими представителями также говорил президент Украины Владимир Зеленский. «Я их не слушаю, честно говоря», — сказал глава МИД России.

Несколькими днями ранее Кулеба в разговоре с министром иностранных дел Китая Ван И заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией. В Кремле в ответ заметили, что слова главы украинского МИДа «идут в унисон» с позицией Москвы.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Кремль получает от Киева «непонятные сигналы» по вопросу мирных переговоров и не знает, насколько они реалистичны. Он напомнил о решении Совета нацбезопасности и обороны Украины об отказе от переговоров с Россией, пока ее возглавляет Путин. Зеленский при этом ранее допускал переговоры во время президентства Путина.

В украинском МИДе позднее пояснили слова Кулебы о готовности к переговорам. В ведомстве отметили, что речь шла об этапе, «когда Россия будет готова вести переговоры добросовестно», так как пока такой тенденции со стороны Москвы не наблюдается.