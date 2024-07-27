Лавров заявил, что не слушает заявления Зеленского и Кулебы
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба делает противоречивые заявления, в том числе о переговорах с Россией, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Российского министра на пресс-конференции по итогам министерских встреч по лини Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Восточноазиатского саммита (ВАС) в Лаосе спросили, как он относится к словам Кулебы о возможности мирного урегулирования конфликта на Украине.
«Он это уже не первый раз говорит. И говорил иногда еще прямо противоположные вещи», — отметил Лавров.
По его словам, о готовности сесть за стол переговоров с российскими представителями также говорил президент Украины Владимир Зеленский. «Я их не слушаю, честно говоря», — сказал глава МИД России.
Несколькими днями ранее Кулеба в разговоре с министром иностранных дел Китая Ван И заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией. В Кремле в ответ заметили, что слова главы украинского МИДа «идут в унисон» с позицией Москвы.
По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Кремль получает от Киева «непонятные сигналы» по вопросу мирных переговоров и не знает, насколько они реалистичны. Он напомнил о решении Совета нацбезопасности и обороны Украины об отказе от переговоров с Россией, пока ее возглавляет Путин. Зеленский при этом ранее допускал переговоры во время президентства Путина.
В украинском МИДе позднее пояснили слова Кулебы о готовности к переговорам. В ведомстве отметили, что речь шла об этапе, «когда Россия будет готова вести переговоры добросовестно», так как пока такой тенденции со стороны Москвы не наблюдается.
В июне президент Владимир Путин обозначил условия для начала мирных переговоров, среди которых вывод украинских войск из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, международное признание этих четырех регионов, а также Крыма и Севастополя, российскими территориями, отказ Киева от вступления в НАТО и снятие с России западных санкций. Зеленский назвал эту инициативу ультиматумом.
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