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Военная операция на Украине ,  
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В Кремле заявили о «непонятных сигналах» Украины по переговорам

Сюжет
Военная операция на Украине

Москва получает от Киева «непонятные сигналы» по вопросу мирных переговоров и не знает, насколько они реалистичны, заявил «Известиям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока нет никакой конкретной субстанции по переговорам. Есть непонятные сигналы, но мы не знаем, насколько они реалистичны», — сказал он.

Песков напомнил, что в настоящее время на Украине действует запрет «на ведение каких-либо переговоров с нами». Речь идет о решении Совета нацбезопасности и обороны Украины об отказе от переговоров с Россией, пока ту возглавляет Владимир Путин.

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Зеленский 21 июля допустил переговоры с Россией, если президентом последней будет Путин: «На втором саммите мира, если будет готов полностью план, если Россия будет готова проговаривать этот план <...>, то мы будем готовы говорить вместе с партнерами с представителями России. И то ли это будет Путин, то ли это будет не Путин — какая разница».

Кремль в ответ заявил, что Москва открыта к переговорам с Киевом, но «при определенных условиях». Следует прояснить ряд вопросов: от легитимности Зеленского до указа о запрете на переговоры с Россией, пояснил Песков.

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