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Военная операция на Украине ,  
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МИД Украины пояснил слова Кулебы о переговорах с Россией

Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото: Алина Смутко / Reuters)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба показал последовательную позицию Киева, которая заключается в готовности вести переговорный процесс с Россией на определенном этапе. Об этом сообщили в пресс-службе украинского МИДа, комментируя сообщения Китая о готовности Киева к переговорам.

В украинском МИДе пояснили, что речь идет об этапе, «когда Россия будет готова вести переговоры добросовестно». Кулеба подчеркнул, что пока такой тенденции со стороны Москвы не наблюдается, добавили в ведомстве.

Ранее представитель МИД Китая Мао Нин рассказала, что Кулеба в разговоре с китайским коллегой Ван И заявил о готовности Украины к переговорам с Россией. «Украинская сторона желает и готова вести диалог и переговоры с российской стороной. Конечно, переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение, быть направленными на достижение справедливого и прочного мира», — передала Мао Нин слова министра иностранных дел Украины.

Кремль после заявления китайской стороны заявил, что слова Кулебы «идут в унисон» с позицией Москвы.

Глава МИД Украины Кулеба впервые с начала спецоперации прибыл в Китай
Политика
Дмитрий Кулеба

Глава украинского МИДа 23 июля прибыл в Китай впервые с начала военной операции. Кулеба и Ван И сошлись во мнении о том, что урегулирование конфликта должно происходить за столом переговоров. По данным Reuters, их разговор продлился дольше трех часов.

В июне президент России Владимир Путин обозначил условия для начала мирных переговоров, среди которых вывод украинских войск из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, международное признание этих четырех регионов и Крыма территориями России, отказ Киева от вступления в НАТО и снятие санкций. Зеленский счел эту инициативу ультиматумом.

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