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Военная операция на Украине ,  
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Кремль: заявление Киева о переговорах идет в унисон с позицией России

Сюжет
Военная операция на Украине
Глава украинского МИДа Кулеба во время своего визита в Китай выразил готовность к мирным переговорам с Россией. Москва неоднократно заявляла о готовности к диалогу, однако требовала отменить указ Зеленского о запрете на переговоры
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото: Владимир Тарасов / Keystone / Global Look Press)

Посыл главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что украинская сторона «желает и готова вести диалог и переговоры с российской стороной», идет «в унисон» с позицией России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сам посыл идет в унисон с нашей позицией», — сказал Песков.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба накануне прибыл в Китай с визитом впервые с начала конфликта. По итогам встречи Кулебы с главой МИД КНР Ван И представитель дипведомства Китая Мао Нин сообщила, что украинский министр выразил готовность к началу диалога и переговорам с российской стороной. «Конечно, переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение, быть направленными на достижение справедливого и прочного мира», — процитировала Кулебу Мао Нин.

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Дмитрий Кулеба

После того как осенью 2022 года в состав России вошли ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о невозможности ведения переговоров с президентом Владимиром Путиным. Российские власти неоднократно ссылались на этот документ и заявляли, что Москва готова к диалогу, тогда как Киев «себе переговоры запретил».

В июне Путин назвал условия для прекращения боев и начала переговоров: вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих территорий российскими и отмену западных санкций против Москвы. По словам президента, Россия готова сесть за стол переговоров «хоть завтра», но условия со временем могут измениться.

В Киеве назвали российские условия ультиматумом. Вместе с тем Зеленский в конце прошлой недели допустил, что Украина и Россия могут пойти на переговоры, даже если президентом будет Путин. По его мнению, конфликт следует завершить как можно скорее. «Конечно же, разговор в той или иной тональности о диалоге гораздо лучше, чем разговор о намерении воевать до последнего украинца», — отреагировали на его слова в Кремле.

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Владимир Путин

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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