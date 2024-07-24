Кремль: заявление Киева о переговорах идет в унисон с позицией России
Посыл главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что украинская сторона «желает и готова вести диалог и переговоры с российской стороной», идет «в унисон» с позицией России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Сам посыл идет в унисон с нашей позицией», — сказал Песков.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба накануне прибыл в Китай с визитом впервые с начала конфликта. По итогам встречи Кулебы с главой МИД КНР Ван И представитель дипведомства Китая Мао Нин сообщила, что украинский министр выразил готовность к началу диалога и переговорам с российской стороной. «Конечно, переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение, быть направленными на достижение справедливого и прочного мира», — процитировала Кулебу Мао Нин.
После того как осенью 2022 года в состав России вошли ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о невозможности ведения переговоров с президентом Владимиром Путиным. Российские власти неоднократно ссылались на этот документ и заявляли, что Москва готова к диалогу, тогда как Киев «себе переговоры запретил».
В июне Путин назвал условия для прекращения боев и начала переговоров: вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих территорий российскими и отмену западных санкций против Москвы. По словам президента, Россия готова сесть за стол переговоров «хоть завтра», но условия со временем могут измениться.
В Киеве назвали российские условия ультиматумом. Вместе с тем Зеленский в конце прошлой недели допустил, что Украина и Россия могут пойти на переговоры, даже если президентом будет Путин. По его мнению, конфликт следует завершить как можно скорее. «Конечно же, разговор в той или иной тональности о диалоге гораздо лучше, чем разговор о намерении воевать до последнего украинца», — отреагировали на его слова в Кремле.
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