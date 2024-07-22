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Война санкций ,  
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Глава «Нафтогаза» заявил о сохранении объемов транзита нефти без ЛУКОЙЛа

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Война санкций
Объем транзита через Украину в июле остался на том же уровне, что и ранее, несмотря на блокировку нефти от ЛУКОЙЛа, сообщил Алексей Чернышов. Венгрия и Словакия запросили консультации с Украиной при посредничестве ЕК
ЛУКОЙЛ LKOH ₽6 993 +1,16% Купить
Фото: Hristo Rusev / Getty Images
Фото: Hristo Rusev / Getty Images

Глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов заявил, что объем транзита нефти через Украину в июле остался на том же уровне, что и в предыдущие периоды, несмотря на блокировку нефти от ЛУКОЙЛа, сообщает Reuters.

«Еще раз хотел бы констатировать, что объемы транзита нефти в июле такие же, как и в предыдущие периоды, нефти ЛУКОЙЛа нет, но объемы те же», — сказал Чернышов.

РБК направил запрос в пресс-службу Минэнерго России.

22 июля глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия запросили консультации с Украиной при посредничестве ЕК после блокировки Киевом транзита нефти ЛУКОЙЛа. По его словам, у Еврокомиссии есть три дня на ответ. Если консультации не дадут результата, Будапешт и Братислава намерены обратиться в суд, сообщил Сийярто.

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Экономика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

На прошлой неделе венгерская Mol Nyrt и словацкая Transpetrol перестали получать нефть от ЛУКОЙЛа. Это произошло из-за того, что Украина расширила санкции против российской компании, которые включают запрет на транзит.

Венгрия и Словакия получают нефть из России по нефтепроводу «Дружба».

По нефтепроводу «Дружба» российская нефть поступает в белорусский Мозырь, а затем разделяется на две ветви — северную (через Белоруссию и Польшу в Германию) и южную (через Украину, Словакию, Чехию и Венгрию).

В Кремле назвали ситуацию «достаточно кризисной» для Словакии и Венгрии. «Наверное, решение все-таки принималось не на техническом, а на политическом уровне. А здесь какой-либо диалог у нас отсутствует», — подчеркнули там.

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Теги
Елена Чернышова
При участии
Татьяна Киселева
Нафтогаз Украины ЛУКОЙЛ Словакия Венгрия Украина
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