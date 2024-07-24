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Война санкций ,  
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Словакия пригрозила мерами против Украины за прекращение транзита нефти

Сюжет
Война санкций
Словакия примет ответные меры, если Киев продолжит блокировать транзит российской нефти, заявил Пеллегрини. Украина в конце июня запретила транзит нефти ЛУКОЙЛа, на который приходится 40–45% импорта сырой нефти Словакией
ЛУКОЙЛ LKOH ₽6 949,5 -0,34% Купить
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Словакия может ввести ответные меры из-за блокировки Украиной транзита российской нефти, заявил президент республики Петер Пеллегрини, передает Denník N.

Пеллегрини отметил, что если Киев продолжит такую политику, Братиславе придется принять ответные меры, но не уточнил, что имеет в виду. Республика помогла Киеву с реверсом газа и поставляет электроэнергию, напомнил он.

К критике действий Украины присоединился словацкий министр обороны Роберт Калиняк: он заявил, что Киев «очень рискует». «Действия Украины были безответственными», — добавил министр.

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Политика
Фото:Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Украина в конце июня запретила транзит нефти ЛУКОЙЛа по своей территории, но поставки «Роснефти» и «Татнефти», также экспортирующих топливо по трубопроводу «Дружба», продолжились. По данным Transpetrol, управляющей словацкой частью «Дружбы», поставки из России в Словакию полностью не прекращены.

От действий Киева пострадала и Венгрия. Власти республики пригрозили помешать работе механизма по выделению Украине военной помощи, если Киев не отменит запрет. Венгрия и Словакия обратились в Еврокомиссию и пообещали к концу июля обратиться в суд.

Около трети венгерского импорта сырой нефти и примерно 40–45% импорта сырой нефти Словакией приходится на ЛУКОЙЛ.

В Кремле сочли ограничение транзита нефти ЛУКОЙЛа политическим решением. «Действительно, ситуация достаточно кризисная для наших получателей, но это никак не зависит от нас», — заявили там.

Глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов, в свою очередь, заявил, что объем транзита нефти через Украину в июле остался на том же уровне, что и в предыдущие периоды, несмотря на блокировку нефти от ЛУКОЙЛа.

Венгрия и Словакия получают нефть из России по нефтепроводу «Дружба». По нему российская нефть поступает в белорусский Мозырь, а затем труба разделяется на две ветви — северную (через Белоруссию и Польшу в Германию) и южную (через Украину, Словакию, Чехию и Венгрию).

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина Словакия российская нефть
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