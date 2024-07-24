Словакия пригрозила мерами против Украины за прекращение транзита нефти

Словакия примет ответные меры, если Киев продолжит блокировать транзит российской нефти, заявил Пеллегрини. Украина в конце июня запретила транзит нефти ЛУКОЙЛа, на который приходится 40–45% импорта сырой нефти Словакией

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Словакия может ввести ответные меры из-за блокировки Украиной транзита российской нефти, заявил президент республики Петер Пеллегрини, передает Denník N.

Пеллегрини отметил, что если Киев продолжит такую политику, Братиславе придется принять ответные меры, но не уточнил, что имеет в виду. Республика помогла Киеву с реверсом газа и поставляет электроэнергию, напомнил он.

К критике действий Украины присоединился словацкий министр обороны Роберт Калиняк: он заявил, что Киев «очень рискует». «Действия Украины были безответственными», — добавил министр.

Украина в конце июня запретила транзит нефти ЛУКОЙЛа по своей территории, но поставки «Роснефти» и «Татнефти», также экспортирующих топливо по трубопроводу «Дружба», продолжились. По данным Transpetrol, управляющей словацкой частью «Дружбы», поставки из России в Словакию полностью не прекращены.

От действий Киева пострадала и Венгрия. Власти республики пригрозили помешать работе механизма по выделению Украине военной помощи, если Киев не отменит запрет. Венгрия и Словакия обратились в Еврокомиссию и пообещали к концу июля обратиться в суд.

Около трети венгерского импорта сырой нефти и примерно 40–45% импорта сырой нефти Словакией приходится на ЛУКОЙЛ.

В Кремле сочли ограничение транзита нефти ЛУКОЙЛа политическим решением. «Действительно, ситуация достаточно кризисная для наших получателей, но это никак не зависит от нас», — заявили там.

Глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов, в свою очередь, заявил, что объем транзита нефти через Украину в июле остался на том же уровне, что и в предыдущие периоды, несмотря на блокировку нефти от ЛУКОЙЛа.