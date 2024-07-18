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Война санкций ,  
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Словакия вслед за Венгрией перестала получать нефть ЛУКОЙЛа

Сюжет
Война санкций
В июне Украина расширила санкции против российской компании, запретив транзит, а теперь перестала транспортировать нефть ЛУКОЙЛа для венгерской Mol и словацкой Transpetrol
ЛУКОЙЛ LKOH ₽6 866,5 +0,77% Купить
Фото: Zuzana Gogova / Getty Images
Фото: Zuzana Gogova / Getty Images

Компания Transpetrol — оператор словацкого участка нефтепровода «Дружба» — перестала получать нефть от ЛУКОЙЛа, сообщает SITA.sk.

В июне этого года Украина расширила санкции против российской компании, запретив транзит нефти. Ограничения не касаются поставок от других российских экспортеров, отмечает SITA.

«Поставки нефти от других российских экспортеров, которые не входят в расширенный украинский санкционный список, принимаются от украинского перевозчика для транспортировки по территории Словацкой Республики и затем передаются нашим клиентам в соответствии с графиком», — пояснил оператор.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ЛУКОЙЛа.

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Накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Нью-Йорке на полях заседания Совбеза ООН заявил, что Киев остановил транспортировку нефти ЛУКОЙЛа в Венгрию из-за ужесточения санкций. По его словам, венгерская Mol Nyrt и российская компания «работают над юридическим решением». «На Украине сложилась правовая ситуация, из-за которой ЛУКОЙЛ в настоящее время не осуществляет поставки в Венгрию», — сказал Сийярто, его слова приводит Bloomberg.

По нефтепроводу «Дружба» российская нефть поступает в белорусский Мозырь, а затем разделяется на две ветви — северную (через Белоруссию и Польшу в Германию) и южную (через Украину, Словакию, Чехию и Венгрию). В декабре 2022 года ЕС запретил транспортировку российской нефти по морю, а затем и нефтепродуктов. Для «Дружбы» тогда было сделано исключение. Однако в июне прошлого года Евросоюз запретил транспортировку нефти по северной ветке нефтепровода в рамках 11-го пакета санкций против России.

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Теги
Елена Чернышова, Елена Степанова Елена Степанова
Словакия ЛУКОЙЛ нефть санкции
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