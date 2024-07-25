FT: ЕС не поддержал Венгрию и Словакию по вопросу транзита нефти через Украину

В ЕС не поддержали Венгрию и Словакию в призыве к Киеву по транзиту нефти

Страны ЕС не поддержали просьбу Венгрии и Словакии к Еврокомиссии призвать Украину к отмене запрета на транзит нефти ЛУКОЙЛа, пишет FT. Братислава и Будапешт грозили Киеву ответными мерами

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Еврокомиссия отклонила просьбу Венгрии и Словакии призвать Украину к отмене запрета на транзит российской нефти, введенного в конце июня, сообщает Financial Times. Страны обратились в ЕК с просьбой начать консультации по торговому соглашению с Украиной, однако, как заявил газете еврокомиссар Валдис Домбровскис, Брюсселю потребуется больше времени для сбора доказательств и оценки правовой ситуации.

На встрече торговых представителей стран ЕС 24 июля 11 государств выступили в поддержку этой позиции, и ни одна из них не поддержала Будапешт и Братиславу, рассказали FT три дипломата. Один из собеседников отметил, что торговое соглашение с Украиной включает пункт о безопасности, который может привести к перебоям в поставках.

По словам дипломата ЕС, если Словакия не сможет импортировать нефть из России, «последствия будут огромными». FT отмечает, что доля российской нефти на единственном в Словакии нефтеперерабатывающем заводе составляет 35–40%, а продукция из этой нефти экспортируется в Чехию и на Украину.

Венгрия и Словакия получают нефть из России по нефтепроводу «Дружба». По нему российская нефть поступает в белорусский Мозырь, а затем труба разделяется на две ветви — северную (через Белоруссию и Польшу в Германию) и южную (через Украину, Словакию, Чехию и Венгрию).

Венгрия и Словакия получили право на исключение из общеевропейского запрета на импорт российской нефти, введенного после начала боевых действия на Украине, и продолжили импортировать топливо. Однако в конце июня Украина запретила транзит нефти ЛУКОЙЛа по своей территории. В то же время поставки «Роснефти» и «Татнефти», также экспортирующих топливо по трубопроводу «Дружба», продолжились. По данным Transpetrol, управляющей словацкой частью «Дружбы», поставки из России в Словакию полностью не прекращены.

Венгрию также затронуло решение Киева: по подсчетам FT, поставки ЛУКОЙЛа, которые проходят через территорию Украины, составляют около 25–30% от общего объема импорта нефти в страну.

Венгрия и Словакия обещали к концу июля обратиться по этому поводу в суд. Будапешт пригрозил помешать работе механизма по выделению Киеву военной помощи, если Украина не отменит запрет. Президент Словакии Петер Пеллегрини предупредил о возможных ответных мерах, но не уточнил, каких именно. Он отметил, что Братислава помогает Киеву с энергоснабжением.

Кремль счел решение Киева политическим. «Действительно, ситуация достаточно кризисная для наших получателей, но это никак не зависит от нас», — заявили там.

В свою очередь, на Украине подчеркнули, что объем транзита нефти через страну в июле остался на том же уровне, что и в предыдущие периоды, несмотря на блокировку нефти от ЛУКОЙЛа.