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Военная операция на Украине ,  
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Япония выразила протест России в связи с введением санкций

Генсек Японии Хаяси: санкции против японских компаний абсолютно неприемлемы
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций

Япония не приемлет введение Россией санкций против граждан страны и выражает российской стороне протест, сообщил генсек японского правительства Ёсимаса Хаяси. Его слова приводит агентство Kyodo.

Хаяси отметил, что ограничение законной деятельности японских компаний, но это абсолютно неприемлемо. По словам генсека правительства, Токио вводит санкции против Москвы из-за конфликта на Украине, что Япония расценивает как нарушение международных законов.

«Япония продолжит предпринимать все возможные меры для защиты своих корпораций и бизнес-деятельности в России», — добавил Хаяси.

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Фото:Buddhika Weerasinghe / Getty Images

23 июля Россия в качестве ответных мер на санкции ввела запрет на въезд 13 японским гражданам. Среди них — основатель корпорации Rakuten (владелец Viber Messenger) Хироси Микитани, председатель правления Toyota Motor Тоёда Акио, а также глава Nikken Co Амэмия Макото.

Япония после начала российской операции на Украине ввела против Москвы уже свыше десяти пакетов санкций, которые в том числе затронули экспорт высокотехнологичной продукции и автомобилей, а также импорт энергоресурсов. В середине июня 2024 года Токио заключил с Киевом соглашение о гарантиях безопасности, в рамках которого в Японии обязались поставлять Киеву нелетальное оборудование, а также помогать лечить раненых украинцев.

Российские власти в ответ закрыли въезд десяткам высокопоставленных японцев, а также отказались продолжать диалог по вопросам Курильских островов и заключению мирного договора.

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