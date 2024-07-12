Россия запретила Японии добывать морскую капусту в зоне Курил

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Россия решила с 15 июля приостановить сотрудничество с Японией по морскому промыслу в районе острова Сигнальный Малой Курильской гряды из-за неработающего маяка, говорится в сообщении МИД России.

В министерстве пояснили, что недавно японская сторона по дипломатическим каналам запросила информацию в связи с «отключением света» на маяке, расположенном на острове Сигнальный. При этом, как указали в МИДе, сообщений о неисправности от других участников судоходства в этом районе не поступало.

«От российской стороны «потребовали» возобновить его стабильную работу для обеспечения безопасного мореплавания, в том числе осуществляемой в этом районе японскими рыбаками добычи морской капусты. В связи с этим российская сторона в интересах предотвращения возможных инцидентов приняла решение приостановить с 15 июля японский промысел в районе острова Сигнальный до завершения планируемых ремонтно-профилактических работ на маяке», — говорится в сообщении.

В МИДе уточнили, что в районе острова Сигнальный японские рыбаки традиционно добывают морскую капусту на компенсационной основе.

Россия еще прошлым летом приостановила реализацию межправительственного соглашения с Японией о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов от 1998 года. Российский МИД тогда объяснил это тем, что Токио взял линию на заморозку полагающихся по соглашению выплат, затягивая с подписанием документа о предоставлении технической помощи Сахалинской области. Позже действие соглашения было возобновлено, поскольку Япония произвела соответствующие выплаты. В декабре Токио и Москва договорились по квотам на вылов рыбы в 200-мильной зоне друг друга на 2024 год. Так, страны решили сократить квоты на вылов на взаимной основе на 6 тыс. т — с 50 тыс. в 2023-м до 44 тыс. в 2024 году. В прошлом году сокращение квот по сравнению с 2022 годом составило 25 тыс. т с каждой стороны.

Спор вокруг Курильских островов продолжается с середины XX века. Япония и Советский Союз, правопреемницей которого стала Россия, не подписали мирный договор по окончании Второй мировой войны, поскольку не смогли договориться о территориальной принадлежности Южных Курил — островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи. СССР занял эти острова в ходе Курильской десантной операции.

Токио считает острова «незаконно оккупированными», Москва исходит из того, что территории вошли в состав России на законных основаниях. Японское правительство неоднократно заявляло о цели решить с Россией вопрос Курильских островов и мирного договора путем переговоров.

Однако российские власти после введения Японией санкций в марте 2022 года отказались продолжать диалог. МИД подчеркивал, что у России больше ни с кем нет территориальных споров, в том числе с Японией. Токио тогда в ответ напомнил, что до недавнего времени Москва вела диалог — «именно потому, что между нашими странами территориальная проблема остается неурегулированной».