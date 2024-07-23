МИД расширил список лиц, которым запрещен въезд в Россию. Среди попавших под ответные санкции — основатель корпорации Rakuten Хироси Микитани и глава Toyota Motor Тоёда Акио

Хироси Микитани (Фото: Vincent Isore / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Россия в качестве ответных мер на санкционные действия Японии вводит запрет на въезд для 13 японских граждан, сообщил российский МИД.

Среди попавших под санкции:

основатель корпорации Rakuten (владелец Viber Messenger) Хироси Микитани;

председатель правления Toyota Motor Тоёда Акио;

президент Японского агентства по международному сотрудничеству Танака Акихико;

президент Musashi Fuso Фукухара Тэрухико;

президент Shinsei Bussan Co Ивамацу Сэйго;

президент Shinwa Танака Хироаки;

президент Toyobo Co Такэути Икуо;

президент Toray Industries Оя Мицуо;

президент Nikken Co Амэмия Макото;

президент Saito Seisakusho Co. Сайто Мицуру;

президент Morooka Co Мороока Нобору;

президент Denyo Co Ёсинага Таканори;

президент Koshin ltd Кохара Эйити.

Япония после начала российской операции на Украине ввела против Москвы уже свыше десяти пакетов санкций, которые в том числе затронули экспорт высокотехнологичной продукции и автомобилей, а также импорт энергоресурсов. В середине июня Токио заключил с Украиной соглашение о гарантиях безопасности, в рамках которого в Японии обязались поставлять Киеву нелетальное оборудование, а также помогать лечить раненых украинцев.

После введения санкций российские власти закрыли въезд десяткам высокопоставленных японцев, а также отказались продолжать диалог по вопросам Курильских островов и заключению мирного договора. МИД подчеркивал, что у России больше ни с кем нет территориальных споров, в том числе с Японией. Токио тогда в ответ напомнил, что до недавнего времени Москва вела диалог — «именно потому, что между нашими странами территориальная проблема остается неурегулированной».