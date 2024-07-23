Россия запретила въезд главам Toyota и компании — владельца Viber
Россия в качестве ответных мер на санкционные действия Японии вводит запрет на въезд для 13 японских граждан, сообщил российский МИД.
Среди попавших под санкции:
- основатель корпорации Rakuten (владелец Viber Messenger) Хироси Микитани;
- председатель правления Toyota Motor Тоёда Акио;
- президент Японского агентства по международному сотрудничеству Танака Акихико;
- президент Musashi Fuso Фукухара Тэрухико;
- президент Shinsei Bussan Co Ивамацу Сэйго;
- президент Shinwa Танака Хироаки;
- президент Toyobo Co Такэути Икуо;
- президент Toray Industries Оя Мицуо;
- президент Nikken Co Амэмия Макото;
- президент Saito Seisakusho Co. Сайто Мицуру;
- президент Morooka Co Мороока Нобору;
- президент Denyo Co Ёсинага Таканори;
- президент Koshin ltd Кохара Эйити.
Япония после начала российской операции на Украине ввела против Москвы уже свыше десяти пакетов санкций, которые в том числе затронули экспорт высокотехнологичной продукции и автомобилей, а также импорт энергоресурсов. В середине июня Токио заключил с Украиной соглашение о гарантиях безопасности, в рамках которого в Японии обязались поставлять Киеву нелетальное оборудование, а также помогать лечить раненых украинцев.
После введения санкций российские власти закрыли въезд десяткам высокопоставленных японцев, а также отказались продолжать диалог по вопросам Курильских островов и заключению мирного договора. МИД подчеркивал, что у России больше ни с кем нет территориальных споров, в том числе с Японией. Токио тогда в ответ напомнил, что до недавнего времени Москва вела диалог — «именно потому, что между нашими странами территориальная проблема остается неурегулированной».
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