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Война санкций ,  
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Россия запретила въезд главам Toyota и компании — владельца Viber

Сюжет
Война санкций
МИД расширил список лиц, которым запрещен въезд в Россию. Среди попавших под ответные санкции — основатель корпорации Rakuten Хироси Микитани и глава Toyota Motor Тоёда Акио
Хироси Микитани
Хироси Микитани (Фото: Vincent Isore / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Россия в качестве ответных мер на санкционные действия Японии вводит запрет на въезд для 13 японских граждан, сообщил российский МИД.

Среди попавших под санкции:

  • основатель корпорации Rakuten (владелец Viber Messenger) Хироси Микитани;
  • председатель правления Toyota Motor Тоёда Акио;
  • президент Японского агентства по международному сотрудничеству Танака Акихико;
  • президент Musashi Fuso Фукухара Тэрухико;
  • президент Shinsei Bussan Co Ивамацу Сэйго;
  • президент Shinwa Танака Хироаки;
  • президент Toyobo Co Такэути Икуо;
  • президент Toray Industries Оя Мицуо;
  • президент Nikken Co Амэмия Макото;
  • президент Saito Seisakusho Co. Сайто Мицуру;
  • президент Morooka Co Мороока Нобору;
  • президент Denyo Co Ёсинага Таканори;
  • президент Koshin ltd Кохара Эйити.

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Фото:Dominika Zarzycka / Keystone Press Agency / Global Look Press

Япония после начала российской операции на Украине ввела против Москвы уже свыше десяти пакетов санкций, которые в том числе затронули экспорт высокотехнологичной продукции и автомобилей, а также импорт энергоресурсов. В середине июня Токио заключил с Украиной соглашение о гарантиях безопасности, в рамках которого в Японии обязались поставлять Киеву нелетальное оборудование, а также помогать лечить раненых украинцев.

После введения санкций российские власти закрыли въезд десяткам высокопоставленных японцев, а также отказались продолжать диалог по вопросам Курильских островов и заключению мирного договора. МИД подчеркивал, что у России больше ни с кем нет территориальных споров, в том числе с Японией. Токио тогда в ответ напомнил, что до недавнего времени Москва вела диалог — «именно потому, что между нашими странами территориальная проблема остается неурегулированной».

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
санкции МИД Япония Viber Toyota
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