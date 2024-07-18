WP узнала о нехватке полицейских для охраны митинга Трампа в Пенсильвании

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Полиция округа Батлер предупреждала Секретную службу США о нехватке ресурсов для охраны митинга кандидата в президенты страны Дональда Трампа, на котором на него совершили покушение. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на информацию местных и федеральных правоохранительных органов.

Окружной прокурор округа Батлер Ричард Голдингер уведомил службу, что у полиции не было сотрудников для дежурства патрульной машины возле здания, где расположился выстреливший в Трампа Томас Мэтью Крукс. Размещение полицейской машины и офицера рядом с комплексом было частью предварительного плана Секретной службы по охране митинга.

Пять бывших агентов службы рассказали WP, что находящийся рядом с этим зданием полицейский мог бы помочь обнаружить стрелка раньше.

В автомобиле Крукса следователи нашли два самодельных взрывных устройства со встроенной системой радиоуправления, которые обычно используют для профессиональных фейерверков, сообщает газета New York Times (NYT) со ссылкой на копию отчета оперативников.

В каждом из устройств обнаружили серый порошок, по словам специалистов, он имел запах нитрометана. Вещество используется в качестве топлива в гоночных автомобилях, его можно купить онлайн, отмечает NYT.

Сочетание некоторых видов удобрений и нитрометана - распространенный метод создания самодельных взрывчатых веществ. В частности, эту смесь использовали в ходе теракта в Оклахома-Сити в 1995 году, когда погибли 168 человек, сообщает NYT.

13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании на Трампа совершили покушение. Стрелка убили полицейские, им оказался 20-летний Томас Мэттью Крукс. Мотивы Крукса остаются неизвестными. Экс-президент во время стрельбы почти не пострадал, пуля задела его ухо. В результате атаки погиб участник митинга, еще два человека получили ранения.

16 июля телеканал CNN со ссылкой на нескольких источников сообщил, что США в течение последних недель получили разведданные о заговоре Ирана с целью убийства Трампа, в связи с чем Секретная служба США усилила меры безопасности. Собеседники телеканала при этом отметили, что нет никаких признаков того, что убитый стрелок причастен к этому заговору. В Иране назвали обвинения в участии в заговоре с целью убийства Трампа «необоснованными и злонамеренными».