ABC раскрыла выводы ФБР о медленной работе снайперов из охраны Трампа

Вовремя ликвидировать стрелка в Трампа могла помешать путаница — в здании были полицейские, из-за чего снайперы из охраны выясняли, представляет ли он опасность. На крышу забрался один невооруженный офицер, но не успел помешать

Фото: Glen Van Tryfle / TMX / Reuters

В здании, с крыши которого стреляли в кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа, находились местные полицейские и контрснайперские подразделения Секретной службы, что могло привести к путанице и промедлению с ликвидацией угрозы. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.

Контрснайперы потратили время на выяснение, есть ли угроза Трампу. Однако как только по политику начали стрелять, снайперы сразу застрелили покушавшегося — после первого выстрела прошло 26 секунд.

ФБР сообщило сенаторам предварительные выводы расследования, в пересказе источников телеканала, события развивались следующим образом:

17:10 Томас Мэтью Крукс был впервые идентифицирован как лицо, представляющее интерес;

Томас Мэтью Крукс был впервые идентифицирован как лицо, представляющее интерес; 17:30 Крукс был замечен с биноклем;

Крукс был замечен с биноклем; 17:52 Крукса заметила на крыше Секретная служба;

Крукса заметила на крыше Секретная служба; 18:02 Трамп появляется на сцене;

Трамп появляется на сцене; 18:12 Крукс делает первые выстрелы.

Таким образом, между тем, как стрелка увидели на крыше, и стрельбой в Трампа, прошло 20 минут.

Очевидцы опубликовали видео, на котором мужчина, идентифицированный как Крукс, ходит рядом с местом проведения митинга примерно за 1 час и 5 минут до начала мероприятия.

По словам источников ABC, когда стрелок находился рядом с металлоискателями, он привлек внимание кого-то из силовиков, тот начал приближаться к Круксу, но юноша скрылся в толпе. Между этим моментом и стрельбой в Трампа охранники обменялись двумя сообщениями по радиосети: о поиске полицией подозрительного человека и предупреждении про подозрительную активность в районе митинга.

Оторвавшись от преследования, Крукс забрался на крышу здания, он опирался на внешний блок кондиционера.

CBS сообщала, что за несколько минут до стрельбы Крукса заметил снайпер, сфотографировал его и вызвал подкрепление. Затем на крышу взобрался один невооруженный офицер, Крукс направил на него винтовку. Тот пригнулся, а через мгновение стрелок открыл огонь по участникам митинга.

Перед митингом Секретная служба запросила у местной полиции патрульную машину, которую планировали поставить у здания, с которого стрелял Крукс, но ведомство не смогло ее предоставить из-за нехватки людей, рассказали источники ABC и Washington Post.

Глава Секретной службы Кимберли Читл признала свою полную ответственность за то, что стрелка не поймали до попытки покушения. «Секретная служба не может выполнять свою работу без партнеров из числа государственных и местных полицейских. Они живут и работают [в этих районах] и обладают опытом, чтобы ориентироваться в этих условиях», — пояснила она Washinton Post. Читл при этом отказалась уйти в отставку.

Лидеры Республиканской партии раскритиковали работу Секретной службы. «Где были беспилотники? Вы бы, очевидно, увидели кого-то на крыше», — задался вопросом спикер республиканского большинства в палате представителей Майк Джонсон. В партии начали собственное расследование произошедшего.