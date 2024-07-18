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Стрелявший в Трампа оставил послание на игровой платформе Steam

Сюжет
Выборы президента США
Стрелок анонсировал свою «премьеру» в день покушения на Трампа. До стрельбы он также искал в интернете информацию про Байдена, ФБР и «серьезное депрессивное расстройство». Одноклассники признались, что над юношей часто издевались
Томас Мэтью Крукс
Томас Мэтью Крукс (Фото: Aaron Josefczyk / Reuters)

Томас Мэтью Крукс, пытавшийся убить кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа, перед покушением оставил послание на игровой платформе Steam. Об этом следователи сообщили сенаторам, передают Fox News и Daily Mail.

«13 июля состоится моя премьера, следите за ее развитием», — говорилось в сообщении Крукса.

Стрелок в июле искал в интернете информацию про Трампа и его митинг 13 июля, действующего президента Джо Байдена, директора ФБР Кристофера Рэя, генерального прокурора Меррика Гарланда и одного из членов британской королевской семьи, а также дату съезда Демократической партии (там будет избран кандидат от демократов), об этом стало известно после изучения ноутбука. ФБР предполагает, что юноша интересовался известными или влиятельными людьми без привязки к идеологической принадлежности.

Следователи не обнаружили каких-либо признаков стойких политических убеждений юноши или следов обсуждения им политики. Однако среди его поисковых запросов также было «серьезное депрессивное расстройство».

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Фото:Brendan McDermid / Reuters

Крукс владел двумя телефонами, один нашли на месте преступления с детонатором, на втором обнаружили только 27 контактов, но значимых зацепок на аппаратах не было. ФБР ищет и опрашивает этих людей, всего ведомство уже побеседовало с сотней человек в попытке понять мотивы стрелка.

Платформа Discord, которую наиболее часто используют для голосовой и видеосвязи геймеры и студенты, обнаружила «редко используемый» аккаунт, который, вероятно, связан с Круксом. Однако «не обнаружено никаких доказательств» того, что эта учетная запись использовалась «для планирования этого инцидента, пропаганды насилия или обсуждения его политических взглядов», рассказал Time представитель компании.

За последние несколько месяцев стрелок получил череду посылок, некоторые из них имели пометку «опасный материал», узнала The New York Times. Историю отправлений проверили после того, как были найдены три взрывных устройства, связанных с Круксом: одно — дома, еще два — в припаркованной у территории проведения митинга машине.

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Фото:Andrew Kelly / Reuters

Стрелок вел тихий образ жизни и работал в доме престарелых неподалеку от места жительства, рассказали сенаторам представители ФБР. Одноклассники описывали Крукса как умного и сдержанного парня, который часто был в наушниках и сидел в столовой один, смотря в телефон.

Некоторые признались, что над юношей издевались за внешний вид — в том числе за охотничьи костюмы и медицинскую маску, которую он продолжал носить после окончания пандемии коронавируса. «Его травили почти каждый день. Он был просто изгоем», — сказал одноклассник стрелка Джейсон Колер.

В 1997 году Секретная служба исследовала личности тех, кто пытался в период с 1949 года убить общественных деятелей, и не нашла единого общего признака. Вместе с тем две трети всех нападавших были охарактеризованы как «социально изолированные».

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Дональд Трамп США покушение Steam
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Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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