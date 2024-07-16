Трамп сравнил попавшую в него пулю с «гигантским комаром»

Дональд Трамп (Фото: Callaghan O'hare / Reuters)

Бывший президент США Донадьд Трамп сказал, что пуля, которая попала ему в ухо при покушении, звучала как «самый большой комар». Такое сравнение Трамп привел во время разговора с другим кандидатом в американские президенты Робертом Кеннеди-младшим. Видеозапись их беседы утекла в интернет, ее фрагмент распространили американские журналисты, в частности корреспондент Politico Мередит МакГроу.

На записи Кеннеди-младший держит телефон, поставленный на громкую связь, и слушает Трампа. «Это звучало как гигантский, самый большой в мире комар. Но это была пуля», — поделился раненый политик.

Он уточнил, что ему сообщили, что в него стреляли из полуавтоматической винтовки AR-15: «это большое оружие, довольно сильное».

Покушение на Трампа произошло в субботу, 13 июля, в городе Батлер в Пенсильвании во время предвыборного митинга. Сам политик во время стрельбы почти не пострадал, пуля задела его ухо. В ходе атаки погиб один зритель — 50-летний пожарный Кори Комператоре. Еще двое получили ранения, они в тяжелом состоянии.

Стрелявший — 20-летний Томас Мэттью Крукс из того же штата. Он находился на крыше одноэтажного здания примерно в 140 м от места, где на сцене выступал Трамп. Крукса ответным огнем убил снайпер из охраны.