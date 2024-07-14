NYT сообщила, что стрелявший в Трампа не был участником крупного заговора

Томас Крукс (Фото: Aaron Josefczyk / Reuters)

Правоохранительные органы пока не установили, что стрелявший в экс-президента Дональда Трампа Томас Крукс был частью более крупного заговора, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источник.

Ранее ФБР сообщило, что 20-летний стрелок действовал в одиночку, данные были предварительными.

В результате стрельбы, которая произошла в городе Батлер в Пенсильвании, Трамп почти не пострадал, пуля задела его ухо. Погиб один из участников его митинга, 50-летний бывший пожарный Кори Комператоре. Еще два человека ранены, они в тяжелом состоянии.

Стрелка ликвидировал снайпер. Рядом с его телом нашли полуавтоматическую винтовку AR-17, которая, предположительно, была куплена его отцом. В машине у Крукса обнаружили материалы, которые могли быть использованы для изготовления двух взрывных устройств, еще одно нашли в его доме, пишет NYT. The Wall Street Journal (WSJ) также приводила данные о двух взрывных устройствах в автомобиле Крукса. В связи с этим полагают, что подозреваемый хотел после стрельбы нанести дополнительный ущерб.

Стрелок окончил школу в 2022 году, в поле зрения полиции он не попадал. Бывшая одноклассница Крукса в разговоре с WSJ рассказала, что он «никогда открыто не говорил о своих политических взглядах или о том, как он сильно ненавидел Трампа, или о чем-то еще».