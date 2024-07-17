Иран ответил на данные США об участии в заговоре с целью убийства Трампа
Обвинения против Ирана относительно участия в заговоре с целью убийства кандидата в президенты США Дональда Трампа «необоснованны и злонамеренны», заявила миссия исламской республики при ООН, передает IRNA.
«Трамп — преступник, который должен быть привлечен к ответственности и наказан в суде за приказ об убийстве генерала Сулеймани. Иран выбрал законный путь, чтобы привлечь его к ответственности», — сообщили в иранском представительстве.
Генерал Касем Сулеймани, командовавший элитным спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции, был убит в результате авиаудара США в январе 2020 года, когда Трамп был президентом. Иран посчитал это террористическим актом и пообещал отомстить.
16 июля телеканал CNN со ссылкой на несколько источников сообщил, что США в течение последних недель получили разведданные о заговоре Ирана с целью убийства Трампа, в связи с чем Секретная служба США усилила меры безопасности. Собеседники телеканала отметили, что нет никаких признаков того, что Томас Мэтью Крукс, который, по данным ФБР, стрелял в Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании 13 июля, причастен к этому заговору.
Трамп во время этого покушения почти не пострадал, пуля задела его ухо. Погиб один из участников митинга, двое были ранены.
Трамп дал интервью агентству Bloomberg, в котором высказался об Иране. В частности, он сказал, что не любит санкции, но считает их «очень полезными с Ираном». «Но мне даже не нужны были санкции с Ираном так уж сильно», — добавил он.
Политик также напомнил, что разорвал ядерную сделку с Ираном, это «было очень важно сделать, это была самая глупая сделка».
Ядерное соглашение, известное как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), было подписано в 2015 году Ираном и «Группой шести» (Россией, Великобританией, Китаем, США, Францией и Германией). В соответствии с ним Иран обязался ограничить свою ядерную программу в обмен на отмену международных санкций, введенных против него до подписания СВПД.
В 2018-м Трамп решил выйти из сделки и объявил, что США введут против Ирана экономические санкции «на высочайшем уровне».
В Иране говорили, что после выхода США сделка продолжает действовать с пятью странами, при этом допускалось, что страна продолжит ядерные разработки.
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