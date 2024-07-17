Иран ответил на данные США об участии в заговоре с целью убийства Трампа

Иран необоснованно обвиняют в участии в заговоре с целью убить Трампа, его за гибель генерала Сулеймани накажут в суде, заявили в миссии республики при ООН. У США нет данных, что покушение на Трампа 13 июля было связано с Ираном

Дональд Трамп с перебинтованным ухом после покушения (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Обвинения против Ирана относительно участия в заговоре с целью убийства кандидата в президенты США Дональда Трампа «необоснованны и злонамеренны», заявила миссия исламской республики при ООН, передает IRNA.

«Трамп — преступник, который должен быть привлечен к ответственности и наказан в суде за приказ об убийстве генерала Сулеймани. Иран выбрал законный путь, чтобы привлечь его к ответственности», — сообщили в иранском представительстве.

Генерал Касем Сулеймани, командовавший элитным спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции, был убит в результате авиаудара США в январе 2020 года, когда Трамп был президентом. Иран посчитал это террористическим актом и пообещал отомстить.

16 июля телеканал CNN со ссылкой на несколько источников сообщил, что США в течение последних недель получили разведданные о заговоре Ирана с целью убийства Трампа, в связи с чем Секретная служба США усилила меры безопасности. Собеседники телеканала отметили, что нет никаких признаков того, что Томас Мэтью Крукс, который, по данным ФБР, стрелял в Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании 13 июля, причастен к этому заговору.

Трамп во время этого покушения почти не пострадал, пуля задела его ухо. Погиб один из участников митинга, двое были ранены.

Трамп дал интервью агентству Bloomberg, в котором высказался об Иране. В частности, он сказал, что не любит санкции, но считает их «очень полезными с Ираном». «Но мне даже не нужны были санкции с Ираном так уж сильно», — добавил он.

Политик также напомнил, что разорвал ядерную сделку с Ираном, это «было очень важно сделать, это была самая глупая сделка».