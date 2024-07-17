 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

Иран ответил на данные США об участии в заговоре с целью убийства Трампа

Иран назвал необоснованными обвинения США в заговоре с целью убийства Трампа
Сюжет
Выборы президента США
Иран необоснованно обвиняют в участии в заговоре с целью убить Трампа, его за гибель генерала Сулеймани накажут в суде, заявили в миссии республики при ООН. У США нет данных, что покушение на Трампа 13 июля было связано с Ираном
Дональд Трамп с перебинтованным ухом после покушения
Дональд Трамп с перебинтованным ухом после покушения (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Обвинения против Ирана относительно участия в заговоре с целью убийства кандидата в президенты США Дональда Трампа «необоснованны и злонамеренны», заявила миссия исламской республики при ООН, передает IRNA.

«Трамп — преступник, который должен быть привлечен к ответственности и наказан в суде за приказ об убийстве генерала Сулеймани. Иран выбрал законный путь, чтобы привлечь его к ответственности», — сообщили в иранском представительстве.

Генерал Касем Сулеймани, командовавший элитным спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции, был убит в результате авиаудара США в январе 2020 года, когда Трамп был президентом. Иран посчитал это террористическим актом и пообещал отомстить.

16 июля телеканал CNN со ссылкой на несколько источников сообщил, что США в течение последних недель получили разведданные о заговоре Ирана с целью убийства Трампа, в связи с чем Секретная служба США усилила меры безопасности. Собеседники телеканала отметили, что нет никаких признаков того, что Томас Мэтью Крукс, который, по данным ФБР, стрелял в Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании 13 июля, причастен к этому заговору.

Трамп во время этого покушения почти не пострадал, пуля задела его ухо. Погиб один из участников митинга, двое были ранены.

Трамп заявил, что пережитое покушение оказало на него влияние
Политика
Дональд Трамп (в центре)

Трамп дал интервью агентству Bloomberg, в котором высказался об Иране. В частности, он сказал, что не любит санкции, но считает их «очень полезными с Ираном». «Но мне даже не нужны были санкции с Ираном так уж сильно», — добавил он.

Политик также напомнил, что разорвал ядерную сделку с Ираном, это «было очень важно сделать, это была самая глупая сделка».

Ядерное соглашение, известное как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), было подписано в 2015 году Ираном и «Группой шести» (Россией, Великобританией, Китаем, США, Францией и Германией). В соответствии с ним Иран обязался ограничить свою ядерную программу в обмен на отмену международных санкций, введенных против него до подписания СВПД.

В 2018-м Трамп решил выйти из сделки и объявил, что США введут против Ирана экономические санкции «на высочайшем уровне».

В Иране говорили, что после выхода США сделка продолжает действовать с пятью странами, при этом допускалось, что страна продолжит ядерные разработки.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Иран Дональд Трамп заговор покушение
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп появился на публике с забинтованным ухом впервые после покушения
Политика
Трамп заявил, что пережитое покушение оказало на него влияние
Политика
Госдеп не согласился с Москвой в оценке причин покушения на Трампа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июля
EUR ЦБ: 96,26 (+0,48) Инвестиции, 16 июл, 17:40 Курс доллара на 17 июля
USD ЦБ: 88,28 (+0,47) Инвестиции, 16 июл, 17:40
Гаагский суд дал командиру Освободительной армии Косово 18 лет тюрьмы Политика, 03:23
Иран ответил на данные США об участии в заговоре с целью убийства Трампа Политика, 03:09
Имя основателя «Митьков» Шагина убрали с выставки в «Манеже» в Петербурге Общество, 02:40
Лавров провел встречу с главой МИД Швейцарии Кассисом Политика, 02:28
Медведев пригласил Pink Floyd выступить перед российскими военными Политика, 02:00
Трамп заявил о нелюбви к санкциями Политика, 01:39
В Дагестане восстановили энергоснабжение после сбоя на Ростовской АЭС Общество, 01:23
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
США отвергли требование России устранить первопричины кризиса на Украине Политика, 01:08
В ФНС назвали размер долга Ивлеевой Общество, 00:50
Медведев назвал условие, при котором Россию приняли бы в НАТО Политика, 00:39
CNN узнал, что Маск и сын советовали Трампу взять Вэнса в вице-президенты Политика, 00:16
В шаге от трагедии. США перед ЧМ провалили организацию Кубка Америки Спорт, 00:00
Аудиторы раскрыли объем долгов налогоплательщиков перед ФНС Экономика, 00:00
Депутаты изменили норму о сплошных рубках на Байкале Политика, 00:00