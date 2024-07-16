CNN сообщил о получении США данных о заговоре Ирана против Трампа

Секретная служба неоднократно предостерегала штаб Трампа от проведения митингов на открытом воздухе, сообщает телеканал. Покушение на экс-президента произошло 13 июля, он был ранен в ухо. Стрелок был убит

Дональд Трамп (Фото: Cheney Orr / Reuters)

США в течение последних недель получили разведданные о заговоре Ирана с целью убийства кандидата в президенты США Дональда Трампа, в связи с чем Секретная служба США в последнее время усилила меры безопасности, сообщает CNN со ссылкой на несколько источников.

По словам собеседников телеканала, нет никаких признаков того, что Томас Мэтью Крукс, который, по данным ФБР, стрелял в Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании, причастен к этому заговору. Неясно, была ли информация о предполагаемом заговоре доведена до сведения предвыборного штаба экс-президента, отмечает телеканал.

По словам источников, Секретная служба неоднократно предостерегала штаб Трампа от проведения митингов на открытом воздухе. Один из собеседников канала рассказал, что штаб в какой-то момент перестал проводить спонтанные неофициальные мероприятия.

Иран неоднократно обещал отомстить за убийство генерала Касема Сулеймани, командовавшего элитным спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции. Он был убит в результате авиаудара США в январе 2020 года, напоминает CNN.

Телеканал упоминает подготовку покушения на экс-советника Трампа Джона Болтона. В августе 2022 года Минюст США обвинил в этом члена КСИР, прокуроры связали эти планы с местью за гибель генерала. Еще одной целью Ирана, по информации CNN, был бывший госсекретарь Майк Помпео.

Покушение на Трампа произошло 13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Стрелок ранил экс-президента в ухо, один зритель погиб, еще двое пострадали. Нападавшего застрелили сотрудники Секретной службы.

15 июля политик впервые появился на публике после покушения. Он вышел к делегатам съезда Республиканской партии в Милуоки под песню Ли Гринвуда «Боже, благослови США» и с забинтованным ухом. На съезде Трампа выдвинули кандидатом на пост президента от республиканцев.

Трамп сравнил пулю, которая попала ему в ухо, с «самым большим комаром». Он счел произошедшее «крайне сюрреалистическим опытом» и похвалил сотрудников Секретной службы. «Они уложили его одним выстрелом прямо между глаз», — заявил он, добавив, что должен был быть мертв.

The Wall Street Journal назвала покушение на экс-президента «ошеломляющим провалом» Секретной службы.