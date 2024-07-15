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ТАСС узнал о начале дешифровки «черных ящиков» упавшего Superjet

ТАСС: специалисты МАК начали дешифровку «черных ящиков» упавшего Superjet
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к расшифровке бортовых самописцев разбившегося в Подмосковье самолета Sukhoi Superjet-100. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.

По словам собеседника агентства, работа с материалами с «черных ящиков» проходит в спецлаборатории. Запись двух устройств регистрации — речевого и параметрического — длится более четырех минут.

РБК направил запрос в МАК.

13 июля «черные ящики» доставили в лабораторию для экспертизы. Самописцы пострадали в результате крушения, но пригодны к расшифровке.

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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Принадлежавший авиакомпании «Газпром-авиа» самолет Superjet потерпел крушение 12 июля в лесу около деревни Большое Карасево в Подмосковье. На борту лайнера находились два пилота и штурман, они погибли, пассажиров в Superjet не было. На земле никто не пострадал. Перед падением борт успел подать сигнал бедствия.

На месте крушения обнаружили «черные ящики», сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров. Источник ТАСС в оперативных службах сообщил, что причиной авиакатастрофы мог стать отказ одного из двигателей. Собеседник агентства в авиационных службах предположил, что крушение могло произойти из-за попадания птиц в двигатели.

В связи с аварией Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

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Теги
черные ящики самолет Сухой Суперджет новости
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