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ТАСС назвал птиц возможной причиной падения Superjet в Подмосковье

ТАСС: Superjet в Подмосковье мог разбиться из-за столкновения с птицами
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Причиной падения самолета Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье могло стать попадание птиц в двигатели, передает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

По словам собеседника агентства, на небольшой высоте и при незначительной скорости это может привести к быстрому развитию неконтролируемой ситуации.

Так, источник вспомнил катастрофу на Гудзоне в 2009 году, когда в оба двигателя взлетавшего Airbus попали птицы. На борту лайнера находились 148 человек и шесть членов экипажа. Пилоты тогда смогли благополучно посадить машину на реку. В результате все выжили, хотя половина пассажиров попала в больницы с переохлаждением.

Крушение Superjet в Подмосковье. Главное
Общество
Фото:alexandrgrechishev / Telegram

РБК обратился за комментарием в Росавиацию, пресс-службу Западного МСУТ, а также направил запрос в МАК.

Ранее в оперативных службах сообщали ТАСС, что неисправность и, как следствие, отказ одного из двигателей мог привести к крушению самолета. Собеседник агентства отметил, что причина инцидента, вероятнее всего, техническая.

В госкорпорации «Ростех» РБК сообщили, что лайнеру десять лет, причины крушения могут быть разными.

ТАСС назвал птиц возможной причиной падения Superjet в Подмосковье
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Mash передавал, что упавший Superjet был оснащен франко-российскими двигателями SaM146, запчасти к которым из-за санкций перестали поставлять в Россию с 2022 года. Параллельно с сегодняшним полетом испытания успешно прошел Sukhoi Superjet New с отечественными двигателями ПД-8, которые разработали на замену SaM146.

Superjet упал 12 июля днем в лесу около деревни Большое Карасево. В МЧС сообщали, что в результате падения борта погибли три члена экипажа. Жертв среди населения нет.

Фото: alexandrgrechishev / Telegram
Фото: alexandrgrechishev / Telegram
Фото: alexandrgrechishev / Telegram
Фото: alexandrgrechishev / Telegram
Фото: alexandrgrechishev / Telegram
Фото: alexandrgrechishev / Telegram
Фото: alexandrgrechishev / Telegram
Фото: alexandrgrechishev / Telegram
Фото: alexandrgrechishev / Telegram

По информации собеседника РБК, Superjet с бортовым номером RA-89049 выполнял перегоночный рейс из аэропорта Третьяково (Луховицы, Московская область) во Внуково (Москва).

Теги
Superjet авиакатастрофа причина Суперджет Подмосковье
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