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ТАСС узнал, что черные ящики упавшего Superjet доставили в лабораторию

ТАСС: черные ящики потерпевшего крушение Superjet доставили в лабораторию
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Бортовые самописцы упавшего Sukhoi Superjet 100 доставили в лабораторию, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в Межгосударственном авиационном комитете (МАК).

«Самописцы пригодны к расшифровке, но в результате крушения пострадали», — рассказал собеседник агентства. В лаборатории расшифровка черных ящиков начнется в понедельник, 15 июля.

РБК направил запрос в МАК.

Накануне днем самолет потерпел крушение в лесу около деревни Большое Карасево под Коломной. Superjet вылетел с аэродрома в Луховицах после ремонта в рамках перегоночного рейса и направлялся во Внуково. Перед катастрофой борт успел подать сигнал бедствия.

Два пилота и штурман, которые находились на борту лайнера, погибли. Пассажиров в самолете не было, на земле никто не пострадал.

Крушение Superjet в Подмосковье. Главное
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Фото:alexandrgrechishev / Telegram

О том, что черные ящики разбившегося самолета обнаружили сообщил вечером 12 июля глава Росавиации Дмитрий Ядров. МАК расследует крушение самолета, в нем участвуют специалисты федерального агентства.

В связи с происшествием Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

ТАСС сообщал со ссылкой на оперативные службы, что причиной крушения Superjet мог быть отказ двигателя. Источник агентства отмечал, что другие версии также будут проверяться, в том числе и действия пилотов. Позже ТАСС передавал, что в двигатели самолета во время полета на низкой высоте могли попасть птицы.

Теги
Superjet авиакатастрофа Московская область
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