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ТАСС назвал возможную причину крушения Superjet в Подмосковье

ТАСС: Superjet в Подмосковье мог разбиться из-за отказа двигателя
Другие версии, включая действия пилотов, также будут проверяться, заявили в оперативных службах. В госкорпорации «Ростех» отметили, что причины могут быть разными, а ситуация «неочевидная»
Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Отказ одного из двигателей мог привести к крушению самолета Sukhoi Superjet 100 в Коломенском районе Подмосковья, сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«По предварительной версии, отказ двигателя, какая-то неисправность стала причиной катастрофы. Причина, вероятнее всего, техническая», — сказал собеседник агентства.

Другие версии также будут проверяться, как и положено в таких случаях, в том числе и действия пилотов, отметил источник.

«Самолету десять лет, ситуация неочевидная, причины могут быть разными», — заявили РБК в госкорпорации «Ростех», которая владеет ОАК, производителем самолета. Там подчеркнули, что будет проведено расследование, «которое ответит на все вопросы, мы окажем в этом всю необходимую поддержку». Представитель Росавиции сообщал, что расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК), с участием специалистов федерального агентства.

Mash передавал, что упавший Superjet был оснащен франко-российскими двигателями SaM146, запчасти к которым из-за санкций перестали поставлять в Россию с 2022 года. Параллельно с сегодняшним полетом испытания проходил Sukhoi Superjet New с отечественными двигателями ПД-8, которые разработали на замену SaM146.

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) отметили, что другой борт Superjet с импортозамещенными системами успешно завершил испытания и приземлился на аэродроме Раменское.

В ОАК назвали срок эксплуатации потерпевшего крушение Superjet
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Фото:Андрей Любимов / РБК

Superjet упал в лесу около деревни Большое Карасево днем 12 июля. В МЧС сообщали, что в результате падения борта погибли три члена экипажа. Жертв среди населения нет. Лайнер выполнял тестовый полет, говорил источник РБК.

По информации собеседника РБК, Superjet с бортовым номером RA-89049 выполнял перегоночный рейс из аэропорта Третьяково (Луховицы, Московская область) во Внуково (Москва). Источник РБК в правоохранительных органах региона отметил, что перед падением самолет кружил в районе Воскресенска.

Эксплуатантом упавшего самолета является «Газпром авиа». По данным ЕГРЮЛ, это 100-процентная дочерняя структура ПАО «Газпром».

По факту крушения Superjet возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

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Теги
Георгий Смирнов, Герман Костринский
Superjet авиакатастрофа двигатель Московская область
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