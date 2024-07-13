Тела погибших членов экипажа Superjet нашли на месте авиакатастрофы

На борту упавшего Sukhoi Superjet 100 находились два пилота и штурман. Во время катастрофы в самолете не было пассажиров, на земле никто не пострадал

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

На месте упавшего в Московской области Sukhoi Superjet 100 нашли тела членов экипажа, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Для их опознания потребуется генетическая экспертиза.

«Тела членов экипажа на месте падения самолета в Московской области обнаружены, для их идентификации понадобится молекулярно-генетическая экспертиза», — заявил собеседник агентства.

Самолет потерпел крушение днем 12 июля в лесу около деревни Большое Карасево под Коломной. На борту лайнера находились два пилота и штурман, они погибли, пассажиров в Superjet не было. На земле никто не пострадал.

Самолет пропал с радаров, после того как после ремонта в рамках перегоночного рейса вылетел с аэродрома Третьяково в Луховицах (Московская область) во Внуково (Москва). Перед этим борт успел подать сигнал бедствия.

Вечером 12 июля глава Росавиации Дмитрий Ядров говорил, что на месте крушения нашли черные ящики. Специалисты ведомства завершили предварительную работу на месте авиакатастрофы, добавил он.

В связи с аварией Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Представитель Росавиации сообщал, что расследованием займется также Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием специалистов федерального агентства.

ТАСС передавал со ссылкой на оперативные службы, что причиной крушения Superjet мог быть отказ двигателя. Позже агентство сообщило, что в двигатели самолета во время полета на низкой высоте могли попасть птицы.