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Тела погибших членов экипажа Superjet нашли на месте авиакатастрофы

На борту упавшего Sukhoi Superjet 100 находились два пилота и штурман. Во время катастрофы в самолете не было пассажиров, на земле никто не пострадал
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

На месте упавшего в Московской области Sukhoi Superjet 100 нашли тела членов экипажа, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Для их опознания потребуется генетическая экспертиза.

«Тела членов экипажа на месте падения самолета в Московской области обнаружены, для их идентификации понадобится молекулярно-генетическая экспертиза», — заявил собеседник агентства.

Самолет потерпел крушение днем 12 июля в лесу около деревни Большое Карасево под Коломной. На борту лайнера находились два пилота и штурман, они погибли, пассажиров в Superjet не было. На земле никто не пострадал.

Самолет пропал с радаров, после того как после ремонта в рамках перегоночного рейса вылетел с аэродрома Третьяково в Луховицах (Московская область) во Внуково (Москва). Перед этим борт успел подать сигнал бедствия.

Крушение Superjet в Подмосковье. Главное
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Фото:alexandrgrechishev / Telegram

Вечером 12 июля глава Росавиации Дмитрий Ядров говорил, что на месте крушения нашли черные ящики. Специалисты ведомства завершили предварительную работу на месте авиакатастрофы, добавил он.

В связи с аварией Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Представитель Росавиации сообщал, что расследованием займется также Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием специалистов федерального агентства.

ТАСС передавал со ссылкой на оперативные службы, что причиной крушения Superjet мог быть отказ двигателя. Позже агентство сообщило, что в двигатели самолета во время полета на низкой высоте могли попасть птицы.

Теги
Superjet Московская область авиакатастрофа
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