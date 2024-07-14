NBC: покушение на Трампа не связано с другой страной

В США не увидели следов зарубежных стран в покушении на Трампа

Нет никаких следов того, что покушение на экс-президента США и кандидата на предстоящих выборах Дональда Трампа было связано с «иностранным субъектом», пишет NBC News со ссылкой на американского чиновника.

Как сообщило Федеральное бюро расследований (ФБР), стрельбу в Пенсильвании открыл 20-летний мужчина по имени Томас Мэтью Крукс. Нападавшего застрелили снайперы Секретной службы, его мотивы неизвестны.

Крукс жил в районе Бетел-Парк (штат Пенсильвания) и был зарегистрирован как республиканец.

Покушение на Трампа произошло во время его выступления на предвыборном митинге. Экс-президент, выступая позднее с заявлением, сообщил, что получил ранение в ухо, у него было сильное кровотечение. По словам пресс-секретаря Трампа Стивена Чунга, с ним все в порядке, он прошел обследование в больнице.

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В результате стрельбы погиб один человек, еще двое были ранены. Трамп принес соболезнования их семьям.

Президент США Джо Байден осудил нападение, но отметил, что не располагает достаточным количеством фактов, чтобы назвать случившееся покушением. Нападение также осудили политики по всему миру, среди них — бывшие американские лидеры Билл Клинтон и Барак Обама, госсекретарь Энтони Блинкен и другие.