Трамп выступил с заявлением после покушения на предвыборном митинге

Экс-президент сообщил, что пуля пробила верхнюю часть его правого уха. Он подтвердил гибель стрелка, и выразил соболезнования другому погибшему и пострадавшему

Экс-президент США Дональд Трамп выступил с заявлением после покушения на себя на предвыборном митинге в Пенсильвании. Его текст приводит CNN.

Трамп поблагодарил Секретную службу и правоохранительные органы за оперативную реакцию на стрельбу. Он сообщил, что попавшая в него пуля пробила верхнюю часть его правого уха.

«Самое главное, я хочу выразить свои соболезнования семье человека, который был убит на митинге, а также семье другого человека, который был тяжело ранен. Невероятно, что такой акт может иметь место в нашей стране. На данный момент ничего не известно о стрелке, который сейчас мертв», — добавил Трамп.

Экс-президент рассказал, что сразу понял, «что что-то не так», поскольку услышал свистящий звук, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля пронзила кожу. «Было сильное кровотечение, поэтому я понял, что происходит», — добавил он.

В Трампа выстрелили 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании, когда он выступал перед собравшимися. После этого политика увезли в больницу, сообщил его пресс-секретарь Стивен Чунг. Он заверил, что с экс-президентом все в порядке.

Действующий глава государства Джо Байден осудил покушение на Трампа, но заявил, что не располагает достаточным количеством фактов, чтобы назвать случившееся покушением. Стрельбу также осудили вице-президент США Камала Харрис, лидеры республиканцев и демократов в сенате Митч Макконелл и Чак Шумер и другие политики.

Как сообщили Associated Press и ABC в правоохранительных органах, стрельбу в Трампа квалифицировали как покушение на убийство.

CNN писал со ссылкой на собственные источники, что стрелявший в Трампа человек находился на крыше здания за пределами места проведения митинга. Несколько собеседников телеканала и газета The New York Post назвали его «снайпером». Источники издания также сообщили, что огонь велся с расстояния в сотни метров от трибуны, за пределами охранного периметра.

Окружной прокурор округа Батлер сообщил, что стрелок находился в здании, и что для ведения стрельбы с такого расстояния ему понадобилась бы винтовка, поскольку расстояние до трибуны составляло сотни метров.