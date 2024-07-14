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Кеннеди-младший сравнил покушение на Трампа с убийством своих отца и дяди

Кеннеди-младший призвал американцев «отойти от раскола» и помолиться за Трампа

Независимый кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди-младший провел параллели между покушением на экс-президента Дональда Трампа и убийством своих дяди и отца — 35-го американского президента Джона Кеннеди и сенатора Роберта Кеннеди.

«Я прошел через это со своей собственной семьей. Я был со своим отцом, когда он умер в Лос-Анджелесе. Я понимаю, какие последствия это имеет для нашей страны, вероятно, не хуже, чем кто-либо другой», — сказал он в эфире NewsNation.

Кеннеди-младший отметил, что покушение на его отца произошло в эпоху наибольших разногласий в американском обществе со времен Гражданской войной в США 1861–1865 годов и обвинил политиков в возвращении «атмосферы насилия».

«Я думаю, нам всем сейчас нужно сделать глубокий вдох, сделать шаг назад и увидеть, что это результат такого большого количества сарказма и гнева, и что когда мы выплескиваем этот гнев во вселенную, он неизбежно возвращается и приводит к таким последствиям», — резюмировал Кеннеди-младший.

Ранее в соцсети X (ранее Twitter) он призвал граждан США помолиться за Трампа. «Сейчас настало время для каждого американца, который любит нашу страну, отойти от раскола, отказаться от любого насилия и объединиться в молитве за президента Трампа и его семью», — написал политик.

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Политика
Фото:Jeff Swensen / Getty Images

Покушение на Трампа произошло 13 июля во время его выступления на предвыборном митинге в штате Пенсильвания. Политик получил ранение в ухо. Погиб один человек, еще двое были ранены. Стрелка убили сотрудники спецслужб.

Пресс-секретарь Трампа Стивен Чунг сообщил, что с экс-президентом все в порядке, он прошел обследование в больнице. Сам Трамп позднее выступил с заявлением и выразил соболезнования семьям убитого и пострадавших.

Кеннеди-младший сравнил покушение на Трампа с убийством своих отца и дяди
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Джона Кеннеди убили 22 ноября 1963 года, спустя два года после избрания на пост президента. Он был застрелен во время официального визита в Даллас в штате Техас. По подозрению в убийстве арестовали бывшего морпеха Ли Харви Освальда, через три дня он был застрелен владельцем ночного клуба Джеком Руби, который впоследствии умер в тюрьме.

Роберта Кеннеди, который был младшим братом убитого президента и также выдвигался в качестве кандидата на высший пост в стране, убили в июне 1968 года. Предположительно, мотивом послужила поддержка сенатором Израиля в Шестидневной войне. Обвиняемого в убийстве Серхана Серхана первоначально приговорили к смертной казни, однако впоследствии смягчили наказание до пожизненного заключения. В 2021 году он получил право на досрочное освобождение.

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Роберт Кеннеди-младший США покушение Дональд Трамп Джон Кеннеди убийство Кеннеди
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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