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Выборы президента США ,  
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Обама осудил нападение на Трампа

Обама: в США нет места политическому насилию
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Выборы президента США

В США нет места политическому насилию, заявил в соцсети Х (Twitter) бывший президент страны Барак Обама после покушения на кандидата в президент Дональда Трампа.

«В нашей демократии абсолютно нет места политическому насилию. <...> Мы с Мишель желаем ему скорейшего выздоровления», — написал политик.

Инцидент с покушением — повод для американцев подтвердить уважение к политике страны, добавил Обама.

По словам бывшего президента США Билла Клинтона, в Америке нет места насилию в отношении политиков.

«Хиллари и я благодарны за то, что президент Трамп в безопасности», — написал политик в соцсети Х.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в соцсети Х заявил, что шокирован нападением на Трампа. По его словам, мир снова является свидетелем неприемлемых актов насилия против политиков.

Один человек погиб в результате стрельбы на митинге с участием Трампа
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Неизвестные открыли стрельбу по Трампу во время его предвыборного митинга в Пенсильвании. На видео выступления видно, что у политика окровавлено ухо.

Представитель экс-президента заявил, что Трамп находится в больнице, он в порядке. В ходе нападения погибли двое, один из которых — стрелявший по бывшему президенту. Американский лидер Джо Байден призвал всю страну осудить покушение на Трампа.

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Дональд Трамп Барак Обама США покушение
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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