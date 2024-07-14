В США заявили о планах укрепить сотрудничество с Арменией

Вашингтон надеется укрепить связи с Ереваном, заявила замглавы Госдепартамента по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея в соцсети X.

«Ожидаем укрепления сотрудничества США и Армении — с правительством и партнерами из гражданского общества в целях продвижения демократического верховенства закона, борьбы с коррупцией и реформы судебной системы», — написала Зея.

Замруководителя американского госсекретаря прибыла с визитом в Армению 13 июля и провела в Ереване встречу с послом США в республике Кристиной Куинн.

Зея пробудет в Армении до 16 июля. Чиновник проведет встречи с членами армянского правительства, посетит ереванский мемориал жертв геноцида армян в Османской империи, а также обсудит с представителями гражданского общества вопросы прав человека, борьбы с коррупцией и свободы прессы.

В феврале 2024 года премьер Армении Никол Пашинян заявил о заморозке членства страны в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за позиции России по Нагорному Карабаху. В Кремле тогда заявили, что готовы к контактам с армянской стороной не только в рамках ОДКБ, но и на двустороннем уровне. Позднее Пашинян объявил о намерении Армении выйти из ОДКБ в связи с тем, что у страны «другого пути нет». Позднее МИД Армении назвал ошибочной трактовку слов Пашиняна о выходе из организации.

При этом Ереван начал налаживать контакты с европейскими странами. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщал, что власти обсуждают «новые возможности», в том числе вступление в Евросоюз. Пашинян также утверждал, что страна готова вступить в ЕС уже в 2024 году. При этом премьер подчеркивал, что в Ереване не обсуждают возможность присоединения к НАТО. В конце июня Армения получила приглашение принять участие в саммите НАТО в Вашингтоне. Российский МИД выразил сожаление из-за решения Еревана участвовать в мероприятии.