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Политика ,  
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МИД России заявил о сожалении об участии Армении в саммите НАТО

Замглавы МИД Галузин: Москва сожалеет об участии Еревана в саммите НАТО
Фото: Nathan Howard / Reuters
Фото: Nathan Howard / Reuters

Москва разочарована участием Еревана в саммите НАТО в Вашингтоне, заявил «РИА Новости» замглавы МИД России Михаил Галузин.

По его словам, Армения вместо конструктивного подхода в отношениях с Россией выбрала другой путь.

«В Армении предпочитают наращивать взаимодействие с НАТО или отдельными участниками альянса, особенно в части внедрения натовских стандартов, закупки вооружений или проведения совместных мероприятий боевой подготовки», — заметил он.

Ереван углубляет сотрудничество с теми, чья цель — «стратегическое поражение» России, считает Галузин. Этими действиями Ереван рискует серьезно дестабилизировать обстановку на Южном Кавказе, отметил он.

Замглавы МИДа также подчеркнул, что Армения остается членом ОДКБ и выступает участником многочисленных двусторонних договоренностей с Москвой в военной и военно-технической областях.

Пашинян счел нецелесообразным референдум о вступлении Армении в ЕС
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Фото:Paul Ellis / Getty Images

В феврале 2024 года премьер Армении Никол Пашинян заявил о заморозке членства страны в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за позиции России по Нагорному Карабаху. В Кремле тогда заявили, что готовы к контактам с армянской стороной не только в рамках ОДКБ, но и на двустороннем уровне. Позднее Пашинян объявил о выходе Армении из ОДКБ в связи с тем, что у страны «другого пути нет».

При этом Ереван начал налаживать контакты с европейскими странами. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщал, что власти обсуждают «новые возможности», в том числе вступление в Евросоюз. Пашинян также утверждал, что страна готова вступить в ЕС уже в 2024 году. При этом премьер подчеркивал, что в Ереване не обсуждают возможность присоединения к НАТО. В конце июня Армения получила приглашение принять участие в саммите НАТО в Вашингтоне и подтвердила свое участие в форуме.

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Армения МИД НАТО Никол Пашинян
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Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
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