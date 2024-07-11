МИД России заявил о сожалении об участии Армении в саммите НАТО

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Москва разочарована участием Еревана в саммите НАТО в Вашингтоне, заявил «РИА Новости» замглавы МИД России Михаил Галузин.

По его словам, Армения вместо конструктивного подхода в отношениях с Россией выбрала другой путь.

«В Армении предпочитают наращивать взаимодействие с НАТО или отдельными участниками альянса, особенно в части внедрения натовских стандартов, закупки вооружений или проведения совместных мероприятий боевой подготовки», — заметил он.

Ереван углубляет сотрудничество с теми, чья цель — «стратегическое поражение» России, считает Галузин. Этими действиями Ереван рискует серьезно дестабилизировать обстановку на Южном Кавказе, отметил он.

Замглавы МИДа также подчеркнул, что Армения остается членом ОДКБ и выступает участником многочисленных двусторонних договоренностей с Москвой в военной и военно-технической областях.

В феврале 2024 года премьер Армении Никол Пашинян заявил о заморозке членства страны в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за позиции России по Нагорному Карабаху. В Кремле тогда заявили, что готовы к контактам с армянской стороной не только в рамках ОДКБ, но и на двустороннем уровне. Позднее Пашинян объявил о выходе Армении из ОДКБ в связи с тем, что у страны «другого пути нет».

При этом Ереван начал налаживать контакты с европейскими странами. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщал, что власти обсуждают «новые возможности», в том числе вступление в Евросоюз. Пашинян также утверждал, что страна готова вступить в ЕС уже в 2024 году. При этом премьер подчеркивал, что в Ереване не обсуждают возможность присоединения к НАТО. В конце июня Армения получила приглашение принять участие в саммите НАТО в Вашингтоне и подтвердила свое участие в форуме.