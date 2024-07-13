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Политика ,  
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В ОДКБ пообещали начислить членский взнос Армении после отказа платить

Армении начислят членский взнос в ОДКБ за 2025 год, заявил постпред России при организации Виктор Васильев.

«Будет рассмотрен проект бюджета на 2025 год, соответственно, будут подсчитаны все статьи. Десять процентов от этой суммы будут начислены Армении», — сказал Васильев (цитата по «РИА Новости»). По его словам, будет ли Ереван платить взнос или нет — «это уже политическая воля руководства страны».

Бюджет ОДКБ распределен между всеми странами-членами, напомнил Васильев: половину платит Россия, остальные 50% должны заплатить другие пять государств по 10%.

Долевой взнос Республики Армения на 2024 год был определен в размере 53,22 млн руб.

В ОДКБ заявили о сохранении всех обязательств организации перед Арменией
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В середине мая Ереван отказался финансировать работу ОДКБ в 2024 году. МИД России заявил, что бюджет организации будет скорректирован, но напомнил, что финансовые обязательства у Армении сохраняются.

О заморозке участия Армении в договоре премьер-министр страны Никол Пашинян заявил в феврале 2024 года из-за позиции России по Нагорному Карабаху. В Кремле тогда заявили, что готовы к контактам с армянской стороной не только в рамках ОДКБ, но и на двустороннем уровне.

ОДКБ — это региональная межгосударственная организация, которая состоит из шести стран бывшего СССР: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. ОДКБ руководит Совет коллективной безопасности, который состоит из президентов стран — участниц договора. Основная цель организации — защита стран-участниц от внешнего вооруженного нападения.

В июне Пашинян заявил, что ОДКБ — это «союз-пузырь», члены которого участвовали в подготовке к войне в Карабахе и пообещал, что Армения выйдет из организации, когда посчитает нужным.

Весной Ереван начал налаживать контакты с европейскими странами. Армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян сообщал, что власти обсуждают «новые возможности», в том числе вступление в Евросоюз. Кроме того, в июне Армения объявила, что повысит отношения с США до уровня стратегического партнерства. 28 июня Ереван подтвердил участие в саммите НАТО.

Теги
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ОДКБ Армения Никол Пашинян приостановка членства взносы
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
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