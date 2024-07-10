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Выборы президента США ,  
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Клуни призвал Байдена спасти демократию и выйти из президентской гонки

Джордж Клуни призвал Джо Байдена выйти из президентской гонки из-за возраста
Сюжет
Выборы президента США
Байдену стоит «спасти демократию», как он сделал это в 2020 году, считает Клуни. Глава государства не в состоянии выиграть «битву со временем», а демократы не выиграют выборы с таким президентом, заявил актер
Джордж Клуни
Джордж Клуни (Фото: Barbara Hine / IMAGO / Global Look Press)

Действующий президент США Джо Байден должен выйти из гонки за пост главы государства, чтобы спасти демократию. С таким призывом выступил американский актер Джордж Клуни в колонке для The New York Times. Статья вышла под заголовком: «Я люблю Джо Байдена. Но нам нужен новый кандидат».

Клуни назвал себя «пожизненным демократом», отметив, что несколько раз участвовал в сборе средств для президентских кампаний кандидатов от Демократической партии. Он упомянул сбор пожертвований на продвижение Барака Обамы (2012), Хиллари Клинтон (2016) и Байдена в 2020 году.

«Однако Джо Байден, с которым я был три недели назад на благотворительном мероприятии, — это не тот Джо Байден <...> 2010 года. Он даже не был Джо Байденом 2020 года. Он был тем же человеком, которого мы все видели на дебатах», — написал актер.

Нобелевский лауреат призвал Байдена выйти из президентской гонки
Политика
Джо Байден

Он допустил, что президент США мог устать или простудиться перед дебатами со своим конкурентом — экс-главой государства Дональдом Трампом.

«Но нашим партийным лидерам нужно перестать говорить нам, что 51 млн человек не увидели того, что мы только что увидели», — считает актер.

По мнению Клуни, ситуация вокруг Байдена обусловлена возрастом, и «ничем больше».

«Я люблю Джо Байдена. Как сенатора. Как вице-президента и как президента. <...> Но единственная битва, в которой он не может победить, — это битва со временем», — написал актер.

В заключение Клуни выразил мнение, что Демократическая партия «не победит в ноябре с этим президентом» как на выборах главы государства, так и на выборах в обе палаты конгресса. Он назвал Байдена героем, который «спас демократию» в 2020 году, и призвал вновь сделать это четыре года спустя.

Клуни призвал Байдена спасти демократию и выйти из президентской гонки
Video

Дебаты Байдена и Трампа проходили в эфире CNN 28 июня. Канал после них провел опрос, согласно которому 67% респондентов отдали победу Трампу, а 33% — Байдену. На следующий день NYT выпустила заявление редакции, в котором говорилось, что «величайшая общественная услуга, которую мистер Байден сейчас может оказать, — это объявить, что он не будет продолжать баллотироваться на переизбрание».

Отказаться от гонки главу государства призвали однопартийцы в конгрессе, а также общественные деятели, в том числе лауреат Нобелевской премии по экономике 2008 года, обозреватель Пол Кругман и писатель Стивен Кинг.

Байден отказался сняться с выборов и призвал недовольных его действиями демократов выдвинуть собственные кандидатуры на партийном съезде, который пройдет в августе.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Джо Байден выборы президента Джордж Клуни выборы президента США
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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