Клуни призвал Байдена спасти демократию и выйти из президентской гонки

Байдену стоит «спасти демократию», как он сделал это в 2020 году, считает Клуни. Глава государства не в состоянии выиграть «битву со временем», а демократы не выиграют выборы с таким президентом, заявил актер

Джордж Клуни (Фото: Barbara Hine / IMAGO / Global Look Press)

Действующий президент США Джо Байден должен выйти из гонки за пост главы государства, чтобы спасти демократию. С таким призывом выступил американский актер Джордж Клуни в колонке для The New York Times. Статья вышла под заголовком: «Я люблю Джо Байдена. Но нам нужен новый кандидат».

Клуни назвал себя «пожизненным демократом», отметив, что несколько раз участвовал в сборе средств для президентских кампаний кандидатов от Демократической партии. Он упомянул сбор пожертвований на продвижение Барака Обамы (2012), Хиллари Клинтон (2016) и Байдена в 2020 году.

«Однако Джо Байден, с которым я был три недели назад на благотворительном мероприятии, — это не тот Джо Байден <...> 2010 года. Он даже не был Джо Байденом 2020 года. Он был тем же человеком, которого мы все видели на дебатах», — написал актер.

Он допустил, что президент США мог устать или простудиться перед дебатами со своим конкурентом — экс-главой государства Дональдом Трампом.

«Но нашим партийным лидерам нужно перестать говорить нам, что 51 млн человек не увидели того, что мы только что увидели», — считает актер.

По мнению Клуни, ситуация вокруг Байдена обусловлена возрастом, и «ничем больше».

«Я люблю Джо Байдена. Как сенатора. Как вице-президента и как президента. <...> Но единственная битва, в которой он не может победить, — это битва со временем», — написал актер.

В заключение Клуни выразил мнение, что Демократическая партия «не победит в ноябре с этим президентом» как на выборах главы государства, так и на выборах в обе палаты конгресса. Он назвал Байдена героем, который «спас демократию» в 2020 году, и призвал вновь сделать это четыре года спустя.

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Дебаты Байдена и Трампа проходили в эфире CNN 28 июня. Канал после них провел опрос, согласно которому 67% респондентов отдали победу Трампу, а 33% — Байдену. На следующий день NYT выпустила заявление редакции, в котором говорилось, что «величайшая общественная услуга, которую мистер Байден сейчас может оказать, — это объявить, что он не будет продолжать баллотироваться на переизбрание».

Отказаться от гонки главу государства призвали однопартийцы в конгрессе, а также общественные деятели, в том числе лауреат Нобелевской премии по экономике 2008 года, обозреватель Пол Кругман и писатель Стивен Кинг.

Байден отказался сняться с выборов и призвал недовольных его действиями демократов выдвинуть собственные кандидатуры на партийном съезде, который пройдет в августе.