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Выборы президента США ,  
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NYT назвала Байдена «тенью» и призвала его выйти из президентской гонки

NYT призвала Байдена выйти из президентской гонки после неудачных дебатов
Сюжет
Выборы президента США
Провально выступившему во время дебатов с Трампом Байдену стоит выйти из президентской гонки, это будет «величайшая общественная услуга», заявила редакция газеты. Она отметила, что демократ неспособен противостоять республиканцу
Дональд Трамп и Джо Байден
Дональд Трамп и Джо Байден (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Президент США Джо Байден не должен баллотироваться на второй срок, так как на прошедших 27 июня дебатах со своим оппонентом Дональдом Трампом он предстал как «тень великого государственного служащего», говорится в заявлении редакционной коллегии газеты The New York Times (NYT).

«Мистер Байден был замечательным президентом. Под его руководством нация процветала и начала решать ряд долгосрочных задач, а раны, открытые мистером Трампом, начали заживать. Но величайшая общественная услуга, которую мистер Байден сейчас может оказать, — это объявить, что он не будет продолжать баллотироваться на переизбрание», — сказано в материале.

В редакции выразили мнение, что демократам следует выдвинуть более сильного кандидата на пост президента, так как Байден неспособен противостоять Трампу, его выступление в ходе дебатов «подтвердило опасения, которые нарастали месяцами или даже годами».

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Фото:Scott Olson / Getty Images

Американский журнал Time также отреагировал на провальные для действующего президента дебаты: опубликовал иллюстрацию с Байденом и словом Panic на красном фоне. Изображение размещено в Х издания и подписано словами «Дела темны».

В посте прикреплена ссылка на материал о дебатах. «Байден во всех деталях походил на 81-летнего дедушку, каким он и является, тонким голоском бормоча невразумительные аргументы и часто тупо глядя, разинув рот, на то, как Трамп вел одну словесную атаку за другой. Байден неоднократно замирал и путался даже в некоторых репликах, которые он заранее подготовил», — так описывает состояние действующего президента ан дебатах издание.

Журнал назвал слово «паника» не самым подходящим для того, чтобы описать происходящее в Демократической партии после дебатов, где стали задумываться о том, чтобы поменять своего кандидата на выборах в ноябре этого года.

Дебаты проходили в эфире CNN. Канал после них провел опрос, согласно которому 67% респондентов отдали победу Трампу, 33% — Байдену.

Пока действующий президент отрицательно относится к идее сняться с выборов, отметили в его штабе. В качестве наиболее вероятных альтернатив ему звучат имена вице-президента Камалы Харрис, губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, губернатора Иллинойса Джея Роберта Прицкера, губернатора Мичигана Гретхен Уитмер, губернатора Колорадо Джареда Полиса и губернатора Пенсильвании Джошуа Шапиро.

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