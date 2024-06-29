NYT назвала Байдена «тенью» и призвала его выйти из президентской гонки
Президент США Джо Байден не должен баллотироваться на второй срок, так как на прошедших 27 июня дебатах со своим оппонентом Дональдом Трампом он предстал как «тень великого государственного служащего», говорится в заявлении редакционной коллегии газеты The New York Times (NYT).
«Мистер Байден был замечательным президентом. Под его руководством нация процветала и начала решать ряд долгосрочных задач, а раны, открытые мистером Трампом, начали заживать. Но величайшая общественная услуга, которую мистер Байден сейчас может оказать, — это объявить, что он не будет продолжать баллотироваться на переизбрание», — сказано в материале.
В редакции выразили мнение, что демократам следует выдвинуть более сильного кандидата на пост президента, так как Байден неспособен противостоять Трампу, его выступление в ходе дебатов «подтвердило опасения, которые нарастали месяцами или даже годами».
Американский журнал Time также отреагировал на провальные для действующего президента дебаты: опубликовал иллюстрацию с Байденом и словом Panic на красном фоне. Изображение размещено в Х издания и подписано словами «Дела темны».
В посте прикреплена ссылка на материал о дебатах. «Байден во всех деталях походил на 81-летнего дедушку, каким он и является, тонким голоском бормоча невразумительные аргументы и часто тупо глядя, разинув рот, на то, как Трамп вел одну словесную атаку за другой. Байден неоднократно замирал и путался даже в некоторых репликах, которые он заранее подготовил», — так описывает состояние действующего президента ан дебатах издание.
Журнал назвал слово «паника» не самым подходящим для того, чтобы описать происходящее в Демократической партии после дебатов, где стали задумываться о том, чтобы поменять своего кандидата на выборах в ноябре этого года.
Дебаты проходили в эфире CNN. Канал после них провел опрос, согласно которому 67% респондентов отдали победу Трампу, 33% — Байдену.
Пока действующий президент отрицательно относится к идее сняться с выборов, отметили в его штабе. В качестве наиболее вероятных альтернатив ему звучат имена вице-президента Камалы Харрис, губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, губернатора Иллинойса Джея Роберта Прицкера, губернатора Мичигана Гретхен Уитмер, губернатора Колорадо Джареда Полиса и губернатора Пенсильвании Джошуа Шапиро.
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