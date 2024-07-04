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Выборы президента США ,  
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WP узнала, что демократы задумались над заменой Байдена на Харрис

WP: демократы задумались над заменой Байдена на Харрис
Сюжет
Выборы президента США
Вице-президент Харрис малопопулярна среди американцев, но может стать шансом демократов, если Байден все же добровольно откажется выдвигаться, пишет WP. Она «чертовски плохая», оценил Трамп
Камала Харрис
Камала Харрис (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Все больше членов Демократической партии США готовы к замене президента Джо Байдена на вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата на выборах главы государства, пишет The Washington Post.

  • Харрис станет лучшим вариантом от демократов, убеждает конгрессменов лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис, рассказали источники издания.
  • Альтернативные кандидаты от демократов — губернаторы Мичигана Гретхен Уитмер и Калифорнии Гэвин Ньюсома — вероятно, поддержат Харрис, если Байден снимет свою кандидатуру, добавили собеседники.
  • Давний друг Байдена, конгрессмен Джеймс Клайберн публично пообещал поддержать Харрис, если Байден добровольно откажется от номинации и добавил: «Остальные демократы должны сделать все, чтобы поддержать ее, независимо от того, будет ли она на втором месте или на первом».

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Джо Байден

Прежде демократы сомневались насчет политической самостоятельности Харрис, отчасти опасения вызваны ее непопулярностью перед президентскими выборами в 2020 году, на которых она пыталась выдвинуться от демократов.

Как объясняла New York Times, ее штаб принимал одно неверное решение за другим: в выборе целевых для агитации штатов, объектов критики среди оппонентов и основных точек в предвыборной программе. «Вы не сможете управлять страной, если не сможете провести свою кампанию», — оценил ее бывший помощник Джил Дюран. Более 75 человек из окружения Харрис признали в беседе с NYT, что американцы и пресса воспринимают ее не лучшим образом, это усугубляется проблемами сексизма и расизма.

За время вице-президентства популярность Харрис не выросла: ее антирейтинг в 2023 году достиг 49% — это рекордный уровень неприязни за всю историю отслеживания рейтинга вице-президентов, выяснил NBC.

В то же время, пишет WP, сейчас Харрис могла бы вернуть поддержку демократов среди тех групп американцев, чьи симпатии к Байдену угасли: чернокожих, молодежи и женщин. По мнению некоторых собеседников газеты, также она способна склонить на свою сторону тех, кто разочарован позицией Белого дома по войне Израиля с ХАМАС.

Заменить кандидатуру Байдена можно, если тот сам откажется от выдвижения, отмечает NBC News.

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Фото:Justin Sullivan / Getty Images

Дискуссии по замене кандидатуры от демократов на Харрис стали интенсивнее после провальных дебатов Байдена с Дональдом Трампом, на которых действующий президент периодически терял нить разговора и выглядел растерянным. Он объяснил свое состояние усталостью и публично отказался сойти с гонки. Непублично, как узнала WP, Байден задумался о таком варианте. В Белом доме сведения газеты опровергли.

Харрис не дала конкретного ответа, готова ли она заменить Байдена на посту президента. «Я горжусь тем, что являюсь напарником Джо Байдена на выборах», — ответила она на соответствующий вопрос.

Трамп выразил уверенность, что Харрис заменит Байдена и составит достойную конкуренцию. «Я думаю, она будет лучше. Она такая плохая, она такая жалкая. Она чертовски плохая», — отметил Трамп.

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Байден Джо

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