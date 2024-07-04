WP узнала, что демократы задумались над заменой Байдена на Харрис

Вице-президент Харрис малопопулярна среди американцев, но может стать шансом демократов, если Байден все же добровольно откажется выдвигаться, пишет WP. Она «чертовски плохая», оценил Трамп

Камала Харрис (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Все больше членов Демократической партии США готовы к замене президента Джо Байдена на вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата на выборах главы государства, пишет The Washington Post.

Харрис станет лучшим вариантом от демократов, убеждает конгрессменов лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис, рассказали источники издания.

Альтернативные кандидаты от демократов — губернаторы Мичигана Гретхен Уитмер и Калифорнии Гэвин Ньюсома — вероятно, поддержат Харрис, если Байден снимет свою кандидатуру, добавили собеседники.

Давний друг Байдена, конгрессмен Джеймс Клайберн публично пообещал поддержать Харрис, если Байден добровольно откажется от номинации и добавил: «Остальные демократы должны сделать все, чтобы поддержать ее, независимо от того, будет ли она на втором месте или на первом».

Прежде демократы сомневались насчет политической самостоятельности Харрис, отчасти опасения вызваны ее непопулярностью перед президентскими выборами в 2020 году, на которых она пыталась выдвинуться от демократов.

Как объясняла New York Times, ее штаб принимал одно неверное решение за другим: в выборе целевых для агитации штатов, объектов критики среди оппонентов и основных точек в предвыборной программе. «Вы не сможете управлять страной, если не сможете провести свою кампанию», — оценил ее бывший помощник Джил Дюран. Более 75 человек из окружения Харрис признали в беседе с NYT, что американцы и пресса воспринимают ее не лучшим образом, это усугубляется проблемами сексизма и расизма.

За время вице-президентства популярность Харрис не выросла: ее антирейтинг в 2023 году достиг 49% — это рекордный уровень неприязни за всю историю отслеживания рейтинга вице-президентов, выяснил NBC.

В то же время, пишет WP, сейчас Харрис могла бы вернуть поддержку демократов среди тех групп американцев, чьи симпатии к Байдену угасли: чернокожих, молодежи и женщин. По мнению некоторых собеседников газеты, также она способна склонить на свою сторону тех, кто разочарован позицией Белого дома по войне Израиля с ХАМАС.

Заменить кандидатуру Байдена можно, если тот сам откажется от выдвижения, отмечает NBC News.

Дискуссии по замене кандидатуры от демократов на Харрис стали интенсивнее после провальных дебатов Байдена с Дональдом Трампом, на которых действующий президент периодически терял нить разговора и выглядел растерянным. Он объяснил свое состояние усталостью и публично отказался сойти с гонки. Непублично, как узнала WP, Байден задумался о таком варианте. В Белом доме сведения газеты опровергли.

Харрис не дала конкретного ответа, готова ли она заменить Байдена на посту президента. «Я горжусь тем, что являюсь напарником Джо Байдена на выборах», — ответила она на соответствующий вопрос.

Трамп выразил уверенность, что Харрис заменит Байдена и составит достойную конкуренцию. «Я думаю, она будет лучше. Она такая плохая, она такая жалкая. Она чертовски плохая», — отметил Трамп.