Нобелевский лауреат призвал Байдена выйти из президентской гонки

Трамп представляет угрозу демократии США, Байден на дебатах с ним не смог убедительно выступить и должен выйти из президентской гонки, считает Кругман. Он признал заслуги Байдена на посту, но теперь призвал его уступить Харрис

Джо Байден (Фото: Craig Hudson / Reuters)

Президенту США Джо Байдену нужно выйти из президентской гонки и уступить место кандидата вице-президенту Камале Харрис, написал в колонке для The New York Times (NYT) лауреат Нобелевской премии по экономике 2008 года и обозреватель Пол Кругман.

Он назвал «три правдивые вещи» о Байдене: он отлично работал на посту президента; с ним «нелепо» обращались, имея в виду то, как следили за его словесными и физическими оплошностями; «ему следует отойти в сторону как кандидату от своей партии на пост президента, вероятно, в пользу вице-президента Камалы Харрис» на фоне того, каким «странным и угрожающим» становится кандидат от республиканцев Дональд Трамп.

«Президентские дебаты в прошлом месяце дали Байдену прекрасную возможность показать американскому народу, кто он такой и кто такой Трамп, быть спокойным и обнадеживающим, пока Трамп разглагольствовал. И Байден полностью провалил тест», — пишет Кругман.

По его мнению, ноябрьские выборы пройдут «с максимально возможными ставками», так как в случае победы Трампа «это могут быть последние настоящие выборы», поскольку после действий республиканца во время выборов 2020 года и после теперь «все дело в защите демократии».

Дебаты Байдена и Трампа проходили в эфире CNN 28 июня. Канал после них провел опрос, согласно которому 67% респондентов отдали победу Трампу, 33% — Байдену. На следующий день NYT выпустила заявление редакции, в котором говорилось, что «величайшая общественная услуга, которую мистер Байден сейчас может оказать, — это объявить, что он не будет продолжать баллотироваться на переизбрание».

Некоторые однопартийцы также выступили против выдвижения Байдена, среди них сенатор Марк Уорнер, он сделал это публично. Другие, напротив, поддержали президента, в частности сенатор Джон Феттерман похвалил его как единственного человека, который «надрал задницу Трампу».

Байден отказался сняться с выборов. Он говорил, что крайне расстроен стремлением «элит» вынудить его прекратить кампанию, и призвал членов Демократической партии, недовольных его выступлением на первых дебатах и отказом сняться с выборов, выдвинуть собственные кандидатуры на пост президента на партийном съезде в августе.

Харрис, по словам члена предвыборного штаба Байдена Седрика Ричмонда, выразила поддержку Байдену и в частном порядке, и публично. В 2020-м она выдвигала свою кандидатуру в президенты, но затем присоединилась к Байдену.