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Политика ,  
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Посол назвал размещения ракет США в Германии очевидной угрозой России

Посол Нечаев: ракеты США в Германии будут непосредственной угрозой России
Ракета Tomahawk
Ракета Tomahawk (Фото: Monica McCoy / U.S. Navy / Global Look Press)

Размещение американских дальнобойных ракет в Германии, запланированное с 2026 года, приведет к нарастанию конфронтации и несет непосредственную угрозу безопасности России, заявил посол в ФРГ Сергей Нечаев.

10 июля США объявили, что в 2026 году приступят к «эпизодическому» размещению на территории Германии дальнобойных вооружений, в частности ракет SM-6 и Tomahawk. Также Вашингтон планирует разместить в Германии гиперзвуковое оружие, которое пока разрабатывается и «имеет значительно большую дальность, чем нынешние наземные огневые средства в Европе».

По словам посла, это размещение представляет «собой очевидную и непосредственную угрозу безопасности РФ». Реализация этих планов «ведет к дальнейшему нарастанию конфронтации, напряженности и гонки вооружений, рискам неконтролируемой эскалации, способным привести к непоправимым последствиям», — убежден Нечаев. Размещение повлечет за собой «адекватные ответные меры со стороны России».

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Российский дипломат рассчитывает, что в Берлине пересмотрят «целесообразность такого деструктивного и опасного шага, не способствующего ни укреплению безопасности ФРГ, ни Европейского континента в целом, не говоря уже о непоправимом ущербе для российско-германских отношений».

Президент Владимир Путин предупреждал, что Россия ответит зеркально в случае размещения американских ракет средней и меньшей дальности в каком-либо регионе мира. В конце июня он заявил, что Москве нужно начать производить ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования.

Ранее Путин говорил о моратории на размещение таких ракет в Европе и предлагал США и НАТО принять такое же решение, однако они от этой идеи отказались. Мораторий президент России объявил, когда в 2019 году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который подразумевает отказ от производства и размещения таких ракет наземного базирования. Соглашение было подписано между СССР и США в 1987 году.

Теги
ракеты США Германия размещение посол
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