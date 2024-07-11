Посол назвал размещения ракет США в Германии очевидной угрозой России
Размещение американских дальнобойных ракет в Германии, запланированное с 2026 года, приведет к нарастанию конфронтации и несет непосредственную угрозу безопасности России, заявил посол в ФРГ Сергей Нечаев.
10 июля США объявили, что в 2026 году приступят к «эпизодическому» размещению на территории Германии дальнобойных вооружений, в частности ракет SM-6 и Tomahawk. Также Вашингтон планирует разместить в Германии гиперзвуковое оружие, которое пока разрабатывается и «имеет значительно большую дальность, чем нынешние наземные огневые средства в Европе».
По словам посла, это размещение представляет «собой очевидную и непосредственную угрозу безопасности РФ». Реализация этих планов «ведет к дальнейшему нарастанию конфронтации, напряженности и гонки вооружений, рискам неконтролируемой эскалации, способным привести к непоправимым последствиям», — убежден Нечаев. Размещение повлечет за собой «адекватные ответные меры со стороны России».
Президент Владимир Путин предупреждал, что Россия ответит зеркально в случае размещения американских ракет средней и меньшей дальности в каком-либо регионе мира. В конце июня он заявил, что Москве нужно начать производить ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования.
Ранее Путин говорил о моратории на размещение таких ракет в Европе и предлагал США и НАТО принять такое же решение, однако они от этой идеи отказались. Мораторий президент России объявил, когда в 2019 году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который подразумевает отказ от производства и размещения таких ракет наземного базирования. Соглашение было подписано между СССР и США в 1987 году.