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США в мае закупили у России уран на максимальную за год сумму — $210 млн

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

США в мае закупили у России 91,1 т обогащенного урана на $209,5 млн, что стало максимумом с марта прошлого года, когда в Соединенные Штаты его было поставлено на $245,9 млн, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные американского статистического бюро.

В целом за прошедший май Вашингтон приобрел уран на максимальную за все время сумму — $987 млн. Помимо России главными экспортерами стали Китай ($323,6 млн) и Франция ($245,4 млн).

Bloomberg в мае писал, что Россия поставляет в США примерно 20% обогащенного урана, используемого в качестве топлива для американских АЭС, что делает ее иностранным поставщиком № 1. Эти продажи приносят Москве около $1 млрд ежегодно, отмечало агентство.

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Фото:Janos Kummer / Getty Images

В мае американский президент Джо Байден подписал закон о запрете на импорт необлученного, низкообогащенного урана, произведенного в России или любым российским предприятием. В Белом доме принятые меры объяснили стремлением «укрепить энергетическую и экономическую безопасность» США и устранить зависимость от России в этой сфере.

Запрет будет действовать с 12 августа 2024 до 2040 года. Однако до января 2028-го американское Министерство энергетики по согласованию с госсекретарем и министром финансов сможет выдавать разрешения на импорт российского урана, если нет других источников поставок.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что США, вводя запрет на импорт российского урана, в первую очередь наносят ущерб собственной экономике, так как у них нет достаточных национальных мощностей для обогащения урана.

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