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Политика ,  
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Антонов назвал для США последствия запрета на импорт урана из России

Антонов: США наносят вред своей экономике, запрещая импорт урана из России

США в первую очередь наносят ущерб своей экономике, вводя запрет на импорт российского урана, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова приводятся в телеграм-канале российского посольства.

Так он прокомментировал вступление в силу в США закона о запрете на импорт российского урана. Речь идет о запрете на ввоз «необлученного, низкообогащенного урана, произведенного в России или российским предприятием». В Белом доме такое решение объяснили стремлением «укрепить энергетическую и экономическую безопасность» США и устранить свою зависимость от России в этой сфере.

«Не имея достаточного количества национальных обогатительных мощностей, Вашингтон наносит ущерб своей экономике. Причем финансовые потери для США будут куда больше, чем для России», — заявил Антонов.

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Он также обратил внимание, что Вашингтон игнорирует интересы своих потребителей к российскому сырью. «Без нашей урановой продукции многие хваленые «зеленые» проекты могут провалиться», — предположил посол.

Что касается России, то ее экономика, по словам дипломата, «готова к любым вызовам». В ответ на введенный в США запрет российские компании «просто ускорят реализацию многочисленных проектов в других странах», добавил Антонов.

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