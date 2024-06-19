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Бизнес ,  
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Первая страна Евросоюза начала добычу урана

Terrafame: Финляндия стала первой страной Евросоюза, добывающей уран
Финляндия войдет в список крупнейших добытчиков урана в мире и сможет почти полностью обеспечить работу своей АЭС. Сейчас страна закупает ядерное топливо в России
Фото: Janos Kummer / Getty Images
Фото: Janos Kummer / Getty Images

На промышленной площадке Соткамо начата добыча природного урана, что делает Финляндию первой страной-членом Евросоюза, эксплуатирующей урановые рудники, сообщила горнодобывающая компания Terrafame.

Полной мощности добычи планируется достичь к 2026 году, когда объем производства составит примерно 200 тонн в год. Примерно столько же урана потребляет финская атомная станция «Олкилуото-3» за девять месяцев работы. Рудник планируется использовать не менее 30 лет. Уран отправят за границу для переработки, после чего используют в атомной энергии.

Terrafame получила разрешение на начало добычи в 2020 году.

Всего в Финляндии есть четыре действующие атомные электростанции, производящие около 30% необходимой электроэнергии.

Финляндия закупает российское ядерное топливо для двух атомных реакторов, закупленных в СССР и установленных на АЭС «Ловииса». Срок действия контрактов завершается в 2030 году, после чего Хельсински намерены перейти на американских поставщиков.

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Добытый оксид урана не отличается высокой радиоактивностью, он опасен главным образом из-за химических свойств, как и другие тяжелые металлы, пояснили в Управлении по радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK). Однако из оксида урана производится топливо для атомных электростанций, оно в реакторе становится очень радиоактивным.

Руда из Соткамо имеет небольшую концентрацию урана, примерно 17 мг/кг. Схожие концентрации встречаются и в других частях финских горных пород.

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Нарастив объемы производства до 200 тонн урана в год, Финляндия займет седьмое место в рейтинге мировых добытчиков вместе с Южной Африкой. Лидером отрасли по состоянию на 2022 год являлся Казахстан (21 227 тонн), следом шли Канада (7351), Намибия (5613), Австралия (4553), Узбекистан (3300), Россия (2508), Нигер (2020), Китай (1700) и Индия (600).

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
добыча урана уран Финляндия Евросоюз

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

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Переводы физлицам
Открыть счет

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