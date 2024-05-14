Госдеп уточнил период действия запрета на импорт в США урана из России

Госдеп: запрет на импорт в США урана из России начнет действовать с 12 августа

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Введенный в США запрет на импорт урана из России начинает действовать с 12 августа, исключения из него будут работать до 1 января 2028 года. Об этом сообщил Государственный департамент.

«Двухпартийный закон запрещает импорт российского урана в США с 12 августа 2024 года, процедура получения разрешения у Минэнерго с консультациями в Госдепе действует до 1 января 2028 года», — говорится в сообщении ведомства.

На сайте конгресса США уточняется, что Минэнерго может не соблюдать запрет, если сочтет, что нет другого источника урана для поддержания работы ядерного реактора или американской атомной энергокомпании. Однако не позднее 1 января 2028 года действие всех исключений из закона должно быть прекращено. Сам запрет на импорт будет действовать до 2041 года.

Президент США Джо Байден подписал закон о запрете российского урана 13 мая. В Госдепе заявили, что эта мера «поддерживает продолжающиеся усилия Соединенных Штатов по сокращению и в конечном итоге ликвидации нашей зависимости от российского урана для гражданских ядерных реакторов».

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США в первую очередь наносят ущерб своей экономике, вводя запрет на импорт российского урана. Он отметил, что у Соединенных Штатов нет достаточного количества национальных мощностей для обогащения урана.