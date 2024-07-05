В Севастополе похоронили погибшую при атаке 23 июня воспитательницу

Людмила Харина (Фото: razvozhaev / Telegram)

В Севастополе похоронили Людмилу Харину — воспитательницу детского сада № 93, которая погибла на пляже в Учкуевке при ударе по городу Вооруженных сил Украины 23 июня. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Губернатор рассказал, что в день атаки Харина отдыхала на пляже с мужем, сыном и дочерью. В результате удара она погибла на месте, сына и мужа с тяжелыми ранениями отправили на лечение в Москву. Дочь получила легкие ранения и осталась в городе. Накануне отец и сын вернулись назад, в Севастополь.

Отпевание проходило во Владимирском соборе города, оно было открытым для посещения.

Украинские силы ударили по северной части Севастополя 23 июня. Одна из ракет ATACMS из-за воздействия средств ПВО «отклонилась от траектории полета» и взорвалась. Осколки снаряда и суббоеприпасы упали в том числе на городские пляжи. В результате атаки погибли четыре человека, более 150 пострадали.

Минобороны России возложило ответственность за случившееся на США и пообещало ответные меры. Российский МИД вызвал посла страны Линн Трейси и пообещал добиться международной реакции. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Пентагон заверил, что пляжи Любимовка и Учкуевка, где пострадали люди, не были целью Киева.