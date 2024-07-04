Развожаев сообщил, что Севастополь дважды атаковали ракеты-обманки

На Севастополь дважды направляли ракеты-обманки, поэтому силы противовоздушной обороны в городе во время двух воздушных тревог не работали. Об этом сообщил глава региона Михаил Развожаев в эфире телеканала СТВ.

«Это были ложные ракеты, запускались так называемые «обманки», поэтому ПВО не работало. Но понятно, что бдительность сейчас повышенная», — сказал Развожаев (цитата по ТАСС).

4 июля 2024 года власти города дважды объявляли воздушную тревогу. Первая, объявленная в 15:20 мск, длилась всего две минуты. Вторая была объявлена в 15:31 мск и длилась 11 минут.

Губернатор объяснил в своем телеграм-канале короткий промежуток между сигналами тревоги и отбоя: «были запущены ложные цели».

До этого в Севастополе была объявлена воздушная тревога 2 июля 2024 года и накануне, также было перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту.

В конце июня 2024 года Развожаев сообщил о намерении усилить ПВО города и всего полуострова.