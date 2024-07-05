Второй заразившийся ботулизмом пациент умер в больнице

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В Нижнем Новгороде в больнице скончался пациент с ботулизмом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на минздрав региона.

По данным ведомства, ботулизм не был «первопричиной» смерти, она наступила «по ряду причин».

«Двадцать восьмого июня был констатирован летальный исход у пациента, который был госпитализирован с признаками ботулизма», — говорится в сообщении. Пациент поступил в больницу в тяжелом состоянии 17 июня, уточнили в минздраве.

РБК обратился за комментарием в минздрав Нижегородской области.

24 июня в больнице в Костроме умер 21-летний мужчина, который заразился ботулизмом в Нижнем Новгороде. Власти тогда сообщили, что молодой человек не обратился вовремя к медицинским работникам и вызвал скорую помощь только тогда, когда вернулся в Кострому.

В середине июня Следственный комитет завел уголовное дело после того, как жители Москвы массово отравились салатами из сервисов доставки еды. Позже стало известно о пострадавших в других регионах. Все они ели салат лобио или салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Локал китчен» и «Гастропорта», многих госпитализировали с ботулизмом. В связи с этим сервис доставки готовой еды «Кухня на районе» временно прекратил работу приложения. Затем суд приостановил деятельность компании по требованию московского управления Роспотребнадзора. К 20 июня число пациентов с этим диагнозом превысило 300 человек.