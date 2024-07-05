 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Второй заразившийся ботулизмом пациент умер в больнице

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

В Нижнем Новгороде в больнице скончался пациент с ботулизмом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на минздрав региона. 

По данным ведомства, ботулизм не был «первопричиной» смерти, она наступила «по ряду причин».

«Двадцать восьмого июня был констатирован летальный исход у пациента, который был госпитализирован с признаками ботулизма», — говорится в сообщении. Пациент поступил в больницу в тяжелом состоянии 17 июня, уточнили в минздраве.

Эксперты рассказали о терапии ботулизма лошадиной сывороткой
Общество
Фото:Егор Алеев / ТАСС

РБК обратился за комментарием в минздрав Нижегородской области.

24 июня в больнице в Костроме умер 21-летний мужчина, который заразился ботулизмом в Нижнем Новгороде. Власти тогда сообщили, что молодой человек не обратился вовремя к медицинским работникам и вызвал скорую помощь только тогда, когда вернулся в Кострому. 

В середине июня Следственный комитет завел уголовное дело после того, как жители Москвы массово отравились салатами из сервисов доставки еды. Позже стало известно о пострадавших в других регионах. Все они ели салат лобио или салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Локал китчен» и «Гастропорта», многих госпитализировали с ботулизмом. В связи с этим сервис доставки готовой еды «Кухня на районе» временно прекратил работу приложения. Затем суд приостановил деятельность компании по требованию московского управления Роспотребнадзора. К 20 июня число пациентов с этим диагнозом превысило 300 человек

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Теги
Нижний Новгород пациент Больница ботулизм смерть новости
Материалы по теме
Минздрав разрешил исследования препарата для лечения ботулизма
Общество
Из больниц после лечения от ботулизма выписали 232 человека
Общество
Фигуранты дела о массовом заражении ботулизмом обжаловали домашний арест
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 94,98 (+0,4) Инвестиции, 04 июл, 17:45 Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 88,12 (+0,17) Инвестиции, 04 июл, 17:45
После атаки на Приморско-Ахтарск без света остались десятки тысяч человек Политика, 12:48
Как решения ФРС и макроданные США влияют на криптовалюты. Что учитывать Крипто, 12:48
Лиз Трасс и шесть министров лишились мандатов после поражения тори Политика, 12:46
В Минске заявили об интенсивных провокациях со стороны Украины на границе Политика, 12:40
Тарпищев заявил, что кто-то отговорил Калинскую от поездки на Олимпиаду Спорт, 12:33
Почему нам так нравится еда, приготовленная на огне Pro, 12:31
«Дом.РФ» спрогнозировал утроение спроса на ИЖС с привлечением подрядчика Недвижимость, 12:31
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Премьер Венгрии Орбан прилетел в Москву⁠ Политика, 12:26
В Москве закрыли зоопарк и все парки после прогноза о грозе с градом Общество, 12:25
Merlion купил бренды Vitek и Maxwell Бизнес, 12:23
Отец двух дагестанских боевиков вышел на свободу после ареста за мат Общество, 12:20
В Италии проснулся вулкан Этна. Видео Общество, 12:20
Russ и Wildberries создали совместную компанию Технологии и медиа, 12:17
Губернатор сообщил об атаке дронов на автозаправки в Курской области Политика, 12:16