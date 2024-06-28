Суд приостановил работу «Кухни на районе» после массового отравления

В июне десятки человек были госпитализированы с признаками ботулизма после употребления готовой еды из «Кухни на районе». Ранее под домашний арест по делу о сбыте некачественной продукции отправили руководство компании

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Люблинский районный суд города Москвы на 90 суток приостановил деятельность ООО «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе») после массового отравления салатом «лобио», сообщается в телеграм-канале пресс-службы столичных судов.

Суд приостановил деятельность компании по требованию московского управления Роспотребнадзора. При этом в «Кухне на районе» 16 июня, после выявления массового отравления готовой едой, сама объявила о временной приостановке работы.

РБК обратился за комментарием в «Кухню на районе».

В середине июня в нескольких российских городах десятки человек были госпитализированы с признаками ботулизма после употребления готовой едой, заказанной в сервисах доставки. В СК уточняли, что все, у кого диагностировали симптомы ботулизма, съели продукты «Локалкитчен».

26 июня Минздрав сообщил, что из больниц выписали 232 человека, переболевших ботулизмом, еще 148 находятся на лечении. Известно об одном умершем — это 21-летний житель Костромы, который заразился ботулизмом в Нижнем Новгороде и обратился за помощью не сразу, а после возвращения в Кострому.

По делу о производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, под домашний арест отправили гендиректора и главу отдела качества «Кухни на районе» (ООО «Локалкитчен») Антона Лозина и Елену Машкову, а также руководителя компании — производителя фасоли «Савон-К» Владимир Шина, повара этой фирмы Карим Норматова арестовали.