Суд приостановил работу «Кухни на районе» после массового отравления
Люблинский районный суд города Москвы на 90 суток приостановил деятельность ООО «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе») после массового отравления салатом «лобио», сообщается в телеграм-канале пресс-службы столичных судов.
Суд приостановил деятельность компании по требованию московского управления Роспотребнадзора. При этом в «Кухне на районе» 16 июня, после выявления массового отравления готовой едой, сама объявила о временной приостановке работы.
РБК обратился за комментарием в «Кухню на районе».
В середине июня в нескольких российских городах десятки человек были госпитализированы с признаками ботулизма после употребления готовой едой, заказанной в сервисах доставки. В СК уточняли, что все, у кого диагностировали симптомы ботулизма, съели продукты «Локалкитчен».
26 июня Минздрав сообщил, что из больниц выписали 232 человека, переболевших ботулизмом, еще 148 находятся на лечении. Известно об одном умершем — это 21-летний житель Костромы, который заразился ботулизмом в Нижнем Новгороде и обратился за помощью не сразу, а после возвращения в Кострому.
По делу о производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, под домашний арест отправили гендиректора и главу отдела качества «Кухни на районе» (ООО «Локалкитчен») Антона Лозина и Елену Машкову, а также руководителя компании — производителя фасоли «Савон-К» Владимир Шина, повара этой фирмы Карим Норматова арестовали.
Что известно о «Кухне на районе»
Сервис доставки готовой еды в радиусе 2 км «Кухня на районе» был основан в 2017 году несколькими топ-менеджерами «Рокетбанка» и сооснователем агрегатора доставки еды «ЕдаСюда» Антоном Лозиным. Работает по модели dark kitchen — развивает сеть кухонь, работающих только на доставку. По данным Rusprofile, 84,72% основного юрлица сервиса — ООО «Локалкитчен» — с 2020 года принадлежит «О2О Холдингу», оставшиеся доли распределены между основателями компании Олегом Козыревым (6,18%), Алексеем Колесниковым (6,18%), Кириллом Родиным (0,31%) и Антоном Лозиным (2,58%).
«О2О Холдинг» — совместное предприятие, созданное «Сбером» и холдингом VK (на тот момент назывался Mail.ru Group). В 2022 году стратегия «Сбера» и VK в отношении развития экосистем изменилась, часть принадлежавших совместному предприятию сервисов были закрыты или проданы. В конце августа 2022 года VK анонсировал, что выйдет из «О2О Холдинга», получив 100% входившего в СП сервиса доставки еды и продуктов Delivery Club (впоследствии этот актив был передан «Яндексу»). Источники РБК, близкие к «Сберу», тогда говорили, что тот не станет владельцем 100% холдинга, а намерен привлечь консорциум сторонних инвесторов на выкуп доли VK. Его состав и сумма, за которую будет приобретена доля, не раскрывались. Собеседник РБК лишь говорил, что консорциум получит более 50% холдинга и в последнем будут консолидированы все e-commerce-активы «Сбера».
Сейчас структура владения «О2О Холдинга» скрыта, но на весну 2023 года 99,54% в нем принадлежали АО «Еком Технологии», еще 0,46% — ООО «Еком Инвестиции». Из доступной информации ЕГРЮЛ следует, что миноритарная доля в этих компаниях принадлежала российскому журналисту, вице-президенту Академии российского телевидения, председателю совета директоров группы AVM Media Александру Митрошенкову. Сама «Кухня на районе» не скрывает своей связи со «Сбером» — информация о ее вхождении в состав экосистемы есть на странице сервиса на сайте поиска вакансий hh.ru.
«Локалкитчен» закончил 2023 год с убытком 1,25 млрд руб. при выручке 3,26 млрд руб. На декабрь 2022 года у компании было 52 кухни в Москве. Годом ранее показатели были хуже: убыток — 1,4 млрд руб., а выручка — 2,7 млрд руб. Основную деятельность «Кухня на районе» ведет в Москве, но в Санкт-Петербурге, Казани, Ногинске, Калуге, Твери, Коломне, Орехово-Зуево, Нижнем Новгороде и Великом Новгороде ее блюда можно заказать через сервис «Самокат», 75,6% которого также принадлежит «О2О Холдингу».
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