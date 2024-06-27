Эксперты рассказали о терапии ботулизма

Для лечения ботулизма используются лошадиная сыворотка и донорский иммуноглобулин, создание нового препарата возможно в очень отдаленной перспективе, рассказали специалисты

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В России в качестве терапии ботулизма используют лошадиную сыворотку, однако оперативная массовая вакцинация невозможна, заявили опрошенные РБК эксперты.

«На сегодняшний день у нас есть прекрасно работающая сыворотка, лучше которой в плане эффективности вряд ли что-нибудь будет», — рассказал РБК доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ им. Пирогова Владимир Никифоров.

По его словам, к числу недостатков относится то, что сыворотка лошадиная. «Иммунная система, к сожалению, не знает, что мы человека лечим. И она против этой сыворотки, естественно, восстает. Потому что иммунная система действует по очень простому принципу — все чужеродное должно быть уничтожено. Она не знает, что эта сыворотка лечебная, для иммунной системы она чужеродное вещество, и она подлежит уничтожению», — отметил эксперт, добавив, что сыворотка вызывает «некоторое количество побочных эффектов». Для того чтобы свести их к минимуму, в России разрабатывают другие препараты на той же основе.

Пищевой ботулизм — тяжелое заболевание, вызванное интоксикацией организма из-за зараженных продуктов, не прошедших надлежащую обработку. К его симптомам относятся сильная утомляемость, головокружение, слабость, сухость во рту, затуманенное зрение, рвота, диарея и запор. В 5–10% случаев ботулизм может привести к смерти. Это заболевание не передается от человека к человеку.

«Одним из решений проблемы было создание донорского иммуноглобулина. То есть не лошадей прививать, а прививать от ботулизма доноров, и у них получать иммуноглобулин. Ну, соответственно, так как человеческий, то он менее реактогенный, это понятно. А дальше уже чисто лабораторные игрища — это попытаться создать гибридомы — это такая культура ткани, которая будет синтезировать моноклональные антитела против токсина ботулизма. Вот они еще менее реактогенные», — сообщил Никифоров.

Такие моноклональные антитела использовались в качестве терапии коронавируса как один из лекарственных препаратов, уточнил эксперт. По его словам, новых лекарств за это время не появилось. «Да, это лечебный препарат, но это не что-то суперновое и вообще переворот в мировой медицинской практике. Но это пока еще только первый этап. <…> На сегодняшний день это [создание нового препарата] очень отдаленная перспектива», — сказал он.

В США используют моноклональные антитела против сибирской язвы, в качестве терапии ботулизма — такую же лошадиную сыворотку, а для детей — донорские иммуноглобулины, отметил Никифоров. «Они прививают доноров вопреки всяким нападкам, а доноры у них бесплатные. И вот, значит, это почетный долг каждого американского гражданина — сдать свою кровь на предмет лечения детей, больных ботулизмом», — заключил эксперт.

Различия между препаратами для терапии ботулизма заключаются в характеристике антител, сообщил РБК ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России профессор Владимир Белобородов. «Одни взяты у иммунизированных животных, а другие получены из моноклона — продуцента антител, — более специфичные, узконаправленные», — рассказал он.

«Процесс клинических исследований сильно административно зарегулирован, заболевание — редкое, процесс включения пациентов в исследование — непредсказуемый по продолжительности. <…> Процесс вакцинации и получения антител от животных — продолжительный и не может обеспечить немедленное реагирование в широких масштабах, так как непонятно, сколько препарата актуально и где его хранить. Технология моноклонов позволяет быстро и в неограниченном количестве организовать производство антител», — отметил профессор.

14 июня из российских регионов стали поступать десятки сообщений об отравлениях готовой едой, заказанной в сервисах доставки. У пострадавших диагностировали симптомы ботулизма. Как уточнили в Роспотребнадзоре, все они ели салаты с консервированной фасолью от «Кухни на районе». Умер 21-летний житель Нижнего Новгорода, заразившийся ботулизмом. 26 июня Минздрав сообщал, что в больницах еще находятся 148 человек, 232 выписали.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял о достаточном количестве лекарств для пострадавших. Он также сообщил, что в России разработали «новый препарат для лечения ботулизма», который ожидает клинических испытаний. «Это препарат на основе моноклональных антител, способных связывать токсин в крови больного», — сказал Мурашко. Спустя несколько дней Минздрав выдал разрешение на проведение испытаний Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи.