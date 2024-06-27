 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Эксперты рассказали о терапии ботулизма

Для лечения ботулизма используются лошадиная сыворотка и донорский иммуноглобулин, создание нового препарата возможно в очень отдаленной перспективе, рассказали специалисты
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

В России в качестве терапии ботулизма используют лошадиную сыворотку, однако оперативная массовая вакцинация невозможна, заявили опрошенные РБК эксперты.

«На сегодняшний день у нас есть прекрасно работающая сыворотка, лучше которой в плане эффективности вряд ли что-нибудь будет», — рассказал РБК доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ им. Пирогова Владимир Никифоров.

По его словам, к числу недостатков относится то, что сыворотка лошадиная. «Иммунная система, к сожалению, не знает, что мы человека лечим. И она против этой сыворотки, естественно, восстает. Потому что иммунная система действует по очень простому принципу — все чужеродное должно быть уничтожено. Она не знает, что эта сыворотка лечебная, для иммунной системы она чужеродное вещество, и она подлежит уничтожению», — отметил эксперт, добавив, что сыворотка вызывает «некоторое количество побочных эффектов». Для того чтобы свести их к минимуму, в России разрабатывают другие препараты на той же основе.

Пищевой ботулизм — тяжелое заболевание, вызванное интоксикацией организма из-за зараженных продуктов, не прошедших надлежащую обработку. К его симптомам относятся сильная утомляемость, головокружение, слабость, сухость во рту, затуманенное зрение, рвота, диарея и запор. В 5–10% случаев ботулизм может привести к смерти. Это заболевание не передается от человека к человеку.

«Одним из решений проблемы было создание донорского иммуноглобулина. То есть не лошадей прививать, а прививать от ботулизма доноров, и у них получать иммуноглобулин. Ну, соответственно, так как человеческий, то он менее реактогенный, это понятно. А дальше уже чисто лабораторные игрища — это попытаться создать гибридомы — это такая культура ткани, которая будет синтезировать моноклональные антитела против токсина ботулизма. Вот они еще менее реактогенные», — сообщил Никифоров.

Минздрав разрешил исследования препарата для лечения ботулизма
Общество
Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

Такие моноклональные антитела использовались в качестве терапии коронавируса как один из лекарственных препаратов, уточнил эксперт. По его словам, новых лекарств за это время не появилось. «Да, это лечебный препарат, но это не что-то суперновое и вообще переворот в мировой медицинской практике. Но это пока еще только первый этап. <…> На сегодняшний день это [создание нового препарата] очень отдаленная перспектива», — сказал он.

В США используют моноклональные антитела против сибирской язвы, в качестве терапии ботулизма — такую же лошадиную сыворотку, а для детей — донорские иммуноглобулины, отметил Никифоров. «Они прививают доноров вопреки всяким нападкам, а доноры у них бесплатные. И вот, значит, это почетный долг каждого американского гражданина — сдать свою кровь на предмет лечения детей, больных ботулизмом», — заключил эксперт.

Различия между препаратами для терапии ботулизма заключаются в характеристике антител, сообщил РБК ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России профессор Владимир Белобородов. «Одни взяты у иммунизированных животных, а другие получены из моноклона — продуцента антител, — более специфичные, узконаправленные», — рассказал он.

«Процесс клинических исследований сильно административно зарегулирован, заболевание — редкое, процесс включения пациентов в исследование — непредсказуемый по продолжительности. <…> Процесс вакцинации и получения антител от животных — продолжительный и не может обеспечить немедленное реагирование в широких масштабах, так как непонятно, сколько препарата актуально и где его хранить. Технология моноклонов позволяет быстро и в неограниченном количестве организовать производство антител», — отметил профессор.

14 июня из российских регионов стали поступать десятки сообщений об отравлениях готовой едой, заказанной в сервисах доставки. У пострадавших диагностировали симптомы ботулизма. Как уточнили в Роспотребнадзоре, все они ели салаты с консервированной фасолью от «Кухни на районе». Умер 21-летний житель Нижнего Новгорода, заразившийся ботулизмом. 26 июня Минздрав сообщал, что в больницах еще находятся 148 человек, 232 выписали.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял о достаточном количестве лекарств для пострадавших. Он также сообщил, что в России разработали «новый препарат для лечения ботулизма», который ожидает клинических испытаний. «Это препарат на основе моноклональных антител, способных связывать токсин в крови больного», — сказал Мурашко. Спустя несколько дней Минздрав выдал разрешение на проведение испытаний Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи.

Названо количество пострадавших при крушении поезда в Коми

Стала известна вероятная причина аварии с поездом в Коми. Подробности

Видео с места крушения пассажирского поезда

«Он направил автомат на меня». Очевидец рассказал об атаке террористов в Дагестане

Степашин заявил, что российские военнослужащие «подчас побираются»

Финляндия впервые сообщила, что обучала украинских военных на своей территории

ЕС закрыла самую большую лазейку в санкциях против России

Захарова сообщила, что Россия готова восстанавливать дипотношения с Грузией

«Сбер» выведет из обращения карты Maestro. Что это значит

Пошлину на «недружественное вино» предложили повысить. Насколько оно подорожает

ЦБ подумает об ответственности для блогеров за рекламу IPO

В США трансплантировали почку находившемуся в сознании мужчине
Авторы
Теги
Виктория Хабарова Виктория Хабарова, Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия отравление ботулизм Доставка еды лекарства заболевание
Материалы по теме
Минздрав разрешил исследования препарата для лечения ботулизма
Общество
Из больниц Москвы выписали после излечения от ботулизма 177 человек
Общество
Умер первый из заразившихся ботулизмом после массовых отравлений лобио
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 94,11 (+0,38) Инвестиции, 26 июн, 17:32 Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 87,81 (+0,53) Инвестиции, 26 июн, 17:32
Как мобильные приложения стимулируют массовый спорт Дискуссионный клуб, 09:00
ФСБ нашла в Мариуполе оставленный в 2022 году схрон со взрывчаткой ВСУ Политика, 08:54
Умер автор первого хет-трика в истории хоккейной сборной России Спорт, 08:52
Автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком на трассе в Кузбассе Общество, 08:45
США обвинили россиянина в кибератаке на госсайты Украины перед конфликтом Политика, 08:32
В Белгородской области объявили ракетную опасность Политика, 08:24
Эксперты рассказали о терапии ботулизма Общество, 08:19
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как купить автомобиль в лизинг. Пошаговая инструкция РБК и ВТБ Лизинг, 08:17
Жертву «челябинского маньяка» после 14 лет плена допросили в суде Общество, 08:07
На покупку порта Вера у структур Альберта Авдоляна появился претендент Бизнес, 08:00
СК сообщил о первом погибшем в результате схода с рельсов поезда в Коми Общество, 07:47
В Мелитополе прозвучал взрыв Политика, 07:33
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:30
В Новосибирской области из-за пожара погибла двухлетняя девочка Общество, 07:21